La JEP toma nuevas medidas en el Cementerio Central de Sincelejo por búsqueda de desaparecidos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó nuevas medidas cautelares sobre el Cementerio Central de Sincelejo, en el departamento de Sucre, con el fin de fortalecer las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

La decisión amplía la protección a todo el cementerio y establece nuevas acciones institucionales para facilitar las intervenciones forenses, mejorar la administración del camposanto y avanzar en la identificación de restos que han sido recuperados en el lugar.

Se pretende fortalecer las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

Las medidas fueron adoptadas tras una visita realizada en febrero de 2026 por una magistrada del tribunal.

Levantan medidas en una zona ya intervenida

En su decisión, la JEP también levantó las medidas de custodia y acordonamiento que desde 2024 se mantenían en la manzana 6 del cementerio, luego de que finalizaran allí las labores judiciales de exhumación.

En esa área, la Fiscalía General de la Nación recuperó entre febrero de 2025 y enero de 2026 un total de 50 cuerpos de interés forense, que actualmente se encuentran en proceso de identificación por las autoridades competentes.

Según explicó la JEP, estos avances forman parte de los esfuerzos institucionales para esclarecer posibles casos de desaparición ocurridos durante el conflicto armado.

Crean mesa para acelerar identificación de restos

Como parte de las nuevas decisiones, el tribunal ordenó la creación de una Mesa de Impulso a la Identificación, que buscará coordinar el trabajo entre distintas entidades y acelerar el proceso de identificación de los cuerpos exhumados.

Esta instancia estará integrada por la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Alcaldía de Sincelejo y el grupo forense de la Unidad de Investigación y Acusación.

Además, la Alcaldía deberá facilitar los trámites necesarios para que la Unidad de Búsqueda pueda realizar nuevas intervenciones en otros puntos del cementerio considerados de interés para las labores humanitarias.

Conflicto armado colombiano. Foto: AFP

Responsabilidades para la Alcaldía y el Gobierno

La JEP reiteró que la Alcaldía de Sincelejo es la responsable de administrar, preservar y garantizar condiciones adecuadas en el cementerio, especialmente teniendo en cuenta su relevancia dentro de las investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas.

También ordenó al Ministerio del Interior diseñar y ejecutar un programa de acompañamiento técnico y jornadas pedagógicas dirigidas al personal encargado del manejo del cementerio, con el propósito de fortalecer sus capacidades en la administración del lugar.

Un mural en honor a las víctimas

Entre las medidas restaurativas, el tribunal dispuso que la Alcaldía garantice la elaboración de un mural conmemorativo en honor a las víctimas del conflicto armado que reposan en el Cementerio Central de Sincelejo y a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. La obra deberá estar terminada antes de diciembre de 2026.

Además, se ordenó analizar la viabilidad de adecuar un espacio dentro del cementerio para la custodia digna de los cuerpos recuperados, que podría funcionar también como un memorial para las víctimas.

Una búsqueda impulsada por familiares

Las actuaciones en este cementerio se remontan a 2019, cuando el Tribunal Superior de Cartagena ordenó adelantar labores de búsqueda a partir de la solicitud presentada por Cleiner Almanza Blanco, quien busca a su hermano Julio César Blanco Vides, desaparecido desde hace más de 20 años.

Posteriormente, la Fundación Nydia Erika Bautista solicitó a la JEP medidas cautelares para proteger el lugar y garantizar el desarrollo de las labores de búsqueda.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco del Caso 08 de la JEP, que investiga crímenes cometidos durante el conflicto armado por miembros de la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, especialmente en la región de Montes de María y municipios cercanos.