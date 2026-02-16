Judicial

JEP expulsó al general (r) Santoyo por no entregar información sobre los vínculos de los paramilitares con agentes de la Fuerza Pública

El excomandante del Gaula Antioquia perdió los tratamientos jurídicos especiales.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 5:26 p. m.
La JEP expulsó al general (r) Mauricio Santoyo por el incumplimiento en sus aportes de verdad.
Este lunes 16 de febrero, tras un extenso ultimátum, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró que el general (r) Mauricio Santoyo Velasco incumplió de manera “grave e injustificada” el régimen de condicionalidad al no aportar verdad plena.

Debido a esto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó su expulsión de la JEP y declaró que el oficial en retiro perdió todos los tratamientos jurídicos especiales, así como los beneficios otorgados por esta jurisdicción especial.

En diciembre de 2024, la JEP le había dado un plazo para que entregara información novedosa frente a las alianzas criminales que sellaron los agentes de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares que delinquían en el departamento de Antioquía.

Como exubdirector de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión; y, luego, como comandante del Cuerpo de Élite Antiterrorista de Medellín el general Santoyo debía hacer un “aporte exhaustivo y detallado” que le permita a los magistrados esclarecer el relacionamiento de esta alianza con las acciones que se ejecutaron contra defensores de derechos humanos en Medellín durante el año 2001.

En mayo de 2019, ante la Fiscalía General, el oficial en retiro rechazó los señalamientos por la desaparición forzada de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfades), Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín.

Los investigadores indicaron que el entonces comandante del Gaula de la Policía en Medellín habría ordenado de manera illegal interceptar las comunicaciones de Asfades para tener información privilegiada.

Pese a que el asesinato de Jaime Garzón se declaró como un delito de lesa humanidad, el Consejo de Estado negó indemnización como víctima a su expareja

En varias audiencias de Justicia y Paz, desmovilizados de las AUC lo señalaron de entregar información privada de los movimientos de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado, quienes fueron asesinados en mayo de 1996 en su apartamento en la capital de Antioquia.

El general en retiro enfrenta una indagación por presuntamente haber hecho parte del plan para desviar el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, registrado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá.

El general (r) Mauricio Santoyo le pidió a la JEP que le otorgue la libertad condicional.
El excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, señaló que el general (r) Santoyo fue clave en la eliminación de los integrantes de la banda La Terraza que participaron en el asesinato de Jaime Garzón.

Esta es la resolución de la JEP

JEP expulsó al general (r) Santoyo por no entregar información sobre los vínculos de los paramilitares con ... by Rafael Pérez Becerra

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

