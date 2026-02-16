Gente

Flora Martínez habló sobre su noviazgo con Jaime Garzón y destapó detalle sobre su historia: “Contrario a lo que pueden pensar”

La famosa actriz contó acerca de esta historia que vivió con el fallecido periodista.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

16 de febrero de 2026, 8:55 a. m.
Flora Martínez habló de Jaime Garzón
Flora Martínez habló de Jaime Garzón Foto: La habitación invisible - Yo, José Gabriel / Montaje SEMANA

Flora Martínez es una de las actrices y directoras más comentadas de la industria colombiana, destacando con su trabajo en diversos proyectos como Rosario Tijeras, Vecinos y La Saga. Su trayectoria marcó un antes y un después, conquistando a miles de personas dentro y fuera del país.

Sin embargo, recientemente, la celebridad llamó la atención de los curiosos con una entrevista que concedió, donde contó un poco de su vida, su presente y su faceta personal. La artista no dudó en abrir su corazón, contando un poco de ciertas experiencias que la marcaron.

Flora Martínez estuvo charlando en el pódcast La habitación invisible, de City TV, donde habló abiertamente sobre su relación sentimental con Jaime Garzón, periodista y gestor social que fue asesinado en 1999.

La actriz indicó que su vínculo con el comunicador fue personal y profesional, derrumbando cualquier idea que existiera con respecto a un noviazgo rodeado de amor convencional o romanticismo. De hecho, la famosa contó que todo se basó en una dinámica especial, donde él tomó el lugar de maestro y compañía.

Jaime, contrario a lo que todos pueden pensar, fue como esos papás adoptivos que tuve, un maestro para mí”, dijo ante cámaras.

De igual manera, comentó el momento en el que lo conoció, apuntando que tuvo mucha influencia en la manera en la que ella veía la sociedad.

Jaime me enseñó a tener un punto de vista crítico sobre la sociedad; yo estaba empezando en televisión. Lo conocí empezando en televisión”, apuntó.

“Me decía: ‘Usted tan bonita, tan talentosa, tan inteligente, tiene todo… lo único que le queda es echarse a perder’. Fue quien me enseñó a amar esta Colombia”, agregó.

Flora Martínez señaló la muerte de Jaime Garzón como algo “inaceptable”, ya que no entendía cómo las personas podían matar a una persona tan querida y acogida por Colombia, teniendo en cuenta todo el trabajo que hizo.

No fue una relación sentimental de amor, fue un amigo que tuve y que extraño muchísimo, pero su amor por Colombia era para mostrarnos lo equivocados que estábamos. Su muerte era inaceptable. ¿Cómo podemos matar al hombre que más queremos? Matar a nuestro Chaplin”, dijo.

Fue una de las razones por las que me fui. Nunca creí que volvería a vivir en Colombia, sentí que la sociedad estaba perdida”, agregó.

Flora Martínez YouTube, ITZIA, TANGO & CACAO
Flora Martínez Foto: YouTube, ITZIA, TANGO & CACAO

La artista afirmó en el pódcast que su vínculo, que duró un año, fue algo particular, ya que los dos compartían mucho tiempo, vivían cosas fuera de la rutina, pero no se basaba en esas uniones tradicionales.

“Era muy enamoradísimo, se enamoraba de todas las chicas. Su relación conmigo era de querer enseñarme a crecer como ser humano, no era simplemente ser su novia. Tuvimos una relación de un año, de compartir lecturas… Él era mi maestro”, concluyó.

