Flora Martínez habló sobre el sueño premonitorio que tuvo días antes de la muerte de Jaime Garzón, su expareja: “No la escuchamos”

Flora Martínez se consolidó como una de las actrices y realizadoras más influyentes del panorama audiovisual colombiano, gracias a una carrera sólida que incluye producciones emblemáticas como Rosario Tijeras, Vecinos y La Saga. Su talento y versatilidad le permitieron abrirse camino tanto a nivel nacional como internacional, al dejar una huella significativa en la industria.

En los últimos días, la artista volvió a despertar interés tras conceder una entrevista en la que se permitió reflexionar sobre su presente, su recorrido profesional y sobre aspectos íntimos de su vida. Con una postura honesta y sin filtros, compartió vivencias que marcaron su historia personal y que influyeron en su manera de ver el mundo y el arte.

La conversación tuvo lugar en el pódcast La habitación invisible, un espacio de City TV, donde abordó uno de los capítulos más comentados de su vida: la relación que sostuvo con Jaime Garzón, periodista y gestor social asesinado en 1999.

Flora Martínez habló de Jaime Garzón Foto: La habitación invisible - Yo, José Gabriel / Montaje SEMANA

Durante la charla, Martínez explicó que el vínculo que compartieron trascendía los esquemas tradicionales del romance. Según relató, se trató de una conexión tanto personal como profesional, alejada de los clichés del amor convencional. La actriz describió esa etapa como una experiencia particular, en la que Garzón asumió un rol de guía y acompañante, que influyó profundamente en su crecimiento humano y creativo.

Sin embargo, habló sobre un sueño premonitorio que tuvo antes de la muerte de su expareja, relató un poco de lo que había detrás de dicha sensación.

Flora Martínez comentó que ocho días antes de que asesinaran a Jaime Garzón tuvo imágenes muy particulares en su cabeza mientras dormía. La escena, según relató, se trataba del periodista corriendo para llegar a un lugar, acostarse y luego ver cómo se le caía la cabeza.

Una vez que ocurría, él se ponía la cabeza en su lugar y decía: “Esto me pasa siempre”.

La artista fue clara en que fue una locura que esto pasara, ya que cuando lo mataron logró revivir este sueño y tener presente el aviso que, de alguna manera, le dio la vida.

“Todo con Jaime era una locura”, dijo.

“Hasta el día de hoy no lo entiendo, no entiendo. He querido pensar que las cosas están escritas. ¿Cómo las personas sabemos lo que va a pasar si no va a suceder? Hay algo que ya está escrito”, agregó.

La directora fue contundente al expresar que sí creía que había energías que unían a las personas dependiendo de la cercanía, permitiendo sentir esas cosas con más intensidad.

“Siento que cuando uno está conectado, sí puede ver más allá; creo que realmente somos muy ignorantes… vivimos dándole bola a cosas que no son importantes. Lo realmente importante, como los lazos que nos unen o la intuición, son muestra de lazos invisibles que nos conectan y que son mucho más relevantes”, apuntó.

“Uno tiene una intuición y muchas veces no la escuchamos”, concluyó.