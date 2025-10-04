Patricia Ércole habló sobre su separación de Miguel Varoni tras infidelidad que salió a la luz: “Fue duro”

Miguel Varoni se convirtió en una de las celebridades más famosas de la televisión colombiana, debido a su gran talento actoral y la diversidad de papeles que interpretó. Más allá de su labor como artista, el famoso despertó curiosidad por su vida sentimental, la cual se vio rodeada de polémicas amorosas y situaciones inesperadas.

Una de las relaciones que más dio de qué hablar fue la que sostuvo con Patricia Ércole, famosa actriz de la industria colombiana. Este vínculo fue comentado en los medios nacionales, precisamente por el giro que tuvo y que les cambió la vida a ambos.

Recientemente, la celebridad decidió abrir su corazón y hablar de lo que ocurrió en los años 90 con el protagonista de Pedro, el escamoso, quien le fue infiel con Aura Cristina Geithner cuando trabajaban en La potra zaina, en 1994.

Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner | Foto: Instagram: @soyvaroni @crissgeithner

En la charla que concedió al formato Menopáusicas ¡y qué¡, conducido por Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, Patricia Ércole no dudó en viajar a esa etapa de su pasado, plasmando cómo fue el proceso tras dicha separación mediática. La famosa no dudó en contar cómo afrontó dicho instante, teniendo en cuenta que todo salió a la luz y se hizo fuerte en el escenario público.

La intérprete puntualizó que su concepto de esta unión venía arraigado de su familia, por lo que atravesarlo no fue sencillo.

“Yo idealicé mucho el matrimonio por lo que vi en mi casa. Creía que todas las relaciones eran como la de ellos, llenas de compromiso y estabilidad, pero con el tiempo entendí que no todos los matrimonios son así. La separación es un duelo”, comentó.

Al referirse a Miguel Varoni y su ruptura amorosa, la famosa comentó que sentía un alivio de que no existieran las redes sociales en ese instante, pues todo habría sido peor.

“Sí fue duro por la forma, fue un escándalo. Afortunadamente no había redes sociales, ¿se imaginan? Yo no me imagino eso con redes sociales”, apuntó.

“En la calle la gente me hacía el signo de paz y amor, me levantaban el pulgar. La gente me felicitaba como si esto fuera muy mediatizado en esa época. Todo el mundo era así por la manera en la que pasó”, agregó.

Al recordar este amor, Patricia Ércole aseguró que había sido un tiempo corto, tomándose con gracia el hecho de que sus hermanos sí duraban más de 20 años en estos vínculos.