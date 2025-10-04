Suscribirse

Gente

Patricia Ércole habló sobre su separación de Miguel Varoni tras infidelidad que salió a la luz: “Fue duro”

La actriz contó un poco de esta situación que vivió en los años 90.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 4:27 p. m.
Patricia Ércole, famosa actriz colombiana.
Patricia Ércole, famosa actriz colombiana. | Foto: YouTube Menopáusicas ¡y qué¡

Miguel Varoni se convirtió en una de las celebridades más famosas de la televisión colombiana, debido a su gran talento actoral y la diversidad de papeles que interpretó. Más allá de su labor como artista, el famoso despertó curiosidad por su vida sentimental, la cual se vio rodeada de polémicas amorosas y situaciones inesperadas.

Una de las relaciones que más dio de qué hablar fue la que sostuvo con Patricia Ércole, famosa actriz de la industria colombiana. Este vínculo fue comentado en los medios nacionales, precisamente por el giro que tuvo y que les cambió la vida a ambos.

Recientemente, la celebridad decidió abrir su corazón y hablar de lo que ocurrió en los años 90 con el protagonista de Pedro, el escamoso, quien le fue infiel con Aura Cristina Geithner cuando trabajaban en La potra zaina, en 1994.

Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner
Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner | Foto: Instagram: @soyvaroni @crissgeithner
Contexto: Catherine Siachoque soltó confesión de su matrimonio con Miguel Varoni; se descachó con decisión: “No sé qué estaba pensando”

En la charla que concedió al formato Menopáusicas ¡y qué¡, conducido por Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, Patricia Ércole no dudó en viajar a esa etapa de su pasado, plasmando cómo fue el proceso tras dicha separación mediática. La famosa no dudó en contar cómo afrontó dicho instante, teniendo en cuenta que todo salió a la luz y se hizo fuerte en el escenario público.

La intérprete puntualizó que su concepto de esta unión venía arraigado de su familia, por lo que atravesarlo no fue sencillo.

Yo idealicé mucho el matrimonio por lo que vi en mi casa. Creía que todas las relaciones eran como la de ellos, llenas de compromiso y estabilidad, pero con el tiempo entendí que no todos los matrimonios son así. La separación es un duelo”, comentó.

Al referirse a Miguel Varoni y su ruptura amorosa, la famosa comentó que sentía un alivio de que no existieran las redes sociales en ese instante, pues todo habría sido peor.

Sí fue duro por la forma, fue un escándalo. Afortunadamente no había redes sociales, ¿se imaginan? Yo no me imagino eso con redes sociales”, apuntó.

“En la calle la gente me hacía el signo de paz y amor, me levantaban el pulgar. La gente me felicitaba como si esto fuera muy mediatizado en esa época. Todo el mundo era así por la manera en la que pasó”, agregó.

Lo que se hereda no se hurta: con Patricia Ércole y Mía | Menopáusicas ¡y qué!

Al recordar este amor, Patricia Ércole aseguró que había sido un tiempo corto, tomándose con gracia el hecho de que sus hermanos sí duraban más de 20 años en estos vínculos.

Estuvimos tres años de novios y apenas un año y medio de casados. Yo me muero de la risa cuando hablo con mis hermanos, porque llevan como 20 años de casados y les digo: ‘¿será que yo llego a eso?’ y se totean de la risa”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Abogado revela cuánto se reparte por derechos de TV en el fútbol colombiano: publicó la cifra

2. Vincent Kompany se puso firme con Luis Díaz: tomó decisión y es oficial en el Bayern Múnich

3. Exministro Luis Carlos Reyes necesita 2.000 millones para impulsar su candidatura presidencial y pide apoyo a 100.000 personas: ¿Lo logrará?

4. Amistosos de la Selección Colombia: cuándo y dónde son los partidos contra México y Canadá

5. Conductor de camioneta atropelló y mató a hombres que, al parecer, lo habían robado: todo quedó en un impactante video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Patricia ÉrcoleMiguel Varoni InfidelidadRuptura amorosa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.