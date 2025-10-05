Patricia Ércole rompe el silencio sobre el momento más doloroso de su vida: “Se me vino el mundo encima”

La actriz colombiana Patricia Ércole conmovió a sus seguidores al compartir uno de los episodios más difíciles de su vida.

Durante una íntima charla con Laura Acuña en su pódcast La sala de Laura Acuña, la artista se sinceró entre lágrimas al recordar un doloroso suceso que la afectó profundamente y que, según confesó, continúa siendo una herida abierta que no ha logrado cerrar por completo.

“Casi me muero… Ahí se me vino el mundo encima. Hay gente que pensó que mi mamá estaba enferma o algo, y no. Yo la miraba y le decía ‘no, mamá, no me hagas esto’. Yo no lo podía creer… ¡No lo podía creer! Y mis hermanos en el exterior, porque viajábamos a reunirnos todos”, señaló la bogotana en el espacio mencionado.

Aunque la partida de su madre ocurrió de forma natural, luego de que se acostara a dormir y no volviera a despertar, la actriz bogotana confesó que nada la había preparado para enfrentar un dolor tan profundo.

En su conversación con Laura Acuña, la actriz recordó con voz entrecortada que ese día marcó un antes y un después en su vida, describiéndolo como “el golpe más bajo” que ha recibido.

Han pasado más de tres años desde aquel momento, pero su proceso de duelo, según relató, ha sido extenso y lleno de emociones difíciles de sobrellevar.

La actriz recordó lo vivido por la muerte de su madre, Raquel Ércole, el 13 de diciembre de 2021. | Foto: Instagram @lasaladelauraacuna

“Para mí fue un golpe bajo. Ahora han pasado tres años y cinco meses (…) Mi duelo ha sido muy largo”, precisó durante la entrevista.

La intérprete, con una destacada trayectoria en la televisión y el cine colombiano, contó que la inesperada muerte de su madre la dejó completamente en shock. Revivir esa escena todavía le resulta doloroso, pues al verla tendida, su mente se resistía a aceptar la realidad.