Aura Cristina Geithner se destapó sobre romance con Miguel Varoni y expuso verdad que la afectó: “Esa relación se desbarató”

Catherine Siachoque se destapó sobre actriz colombiana a la que no toleraba al trabajar: “Era insoportable”

Los sentimientos entre los dos colombianos crecieron de forma natural, alimentados por la conexión que desarrollaron durante las grabaciones. Sin embargo, esta relación no estuvo exenta de controversia. En ese entonces, Miguel Varoni estaba casado con la también actriz Patricia Ércole, una figura muy respetada dentro del medio artístico. La noticia del nuevo romance no tardó en salir a la luz, generando un escándalo que ocupó titulares durante semanas.

La situación provocó tensiones y, eventualmente, la ruptura del vínculo entre Varoni y Ércole. Aunque no se conocen todos los detalles de lo ocurrido en privado, lo cierto es que la separación se dio poco después de que el romance con su colega se hiciera público.

No obstante, varios después, Aura Cristina Geithner habló de esta situación en el formato En la vida de , de Buen día, Colombia , donde no dudó en dar su perspectiva. La celebridad contó un poco de lo que había detrás de la historia, afirmando que solo fluyó el amor en aquel entonces.

“ Siempre le aposté al amor, y con Miguel Varoni no fue la excepción. Estábamos trabajando juntos en La potra zaina , y en medio de ese proyecto tan intenso, nos enamoramos. Fue algo mutuo . Los dos nos dejamos llevar por lo que sentíamos”, comentó al inicio.

No obstante, la actriz fue puntual en que la señalaron a ella de toda la culpa, dejando a su colega bien parado en el escenario mediático. Allí soltó varios comentarios, afirmando que todo se dio también por el sentir del colombiano en la relación con Ércole.

“Los matrimonios no se dañan porque sí. Si esa relación se desbarató, fue porque ya no había nada. La persona que estaba conmigo en ese momento (Miguel) estaba cansada de su matrimonio. Aun así, yo fui la más señalada. Mientras a él lo aplaudían por el ser el macho, a mí me castigaban. Fue una época muy difícil para mí”, indicó.