Carolina Picorios destapó cuántos hermanos tiene y causó impacto: “Con mamás diferentes”

Carolina Picorios volvió a llamar la atención en redes sociales. Sin embargo, esta vez no fue por su vida sentimental ni por sus proyectos profesionales, sino por una revelación familiar que dejó a más de uno sin palabras.

La creadora de contenido colombiana, conocida por su presencia digital y por haber estado vinculada sentimentalmente con figuras de la música urbana como Kapo y Miguel Bueno, sorprendió al contar detalles poco conocidos de su vida personal.

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La confesión se dio durante una entrevista en el programa Los Impresentables de Los 40, un espacio en el que Picorios lanzó un dato que de inmediato generó impacto: tiene 28 hermanos.

“A mí me encanta hablar de esto, me fascina. Esto siempre quiebra cualquier hielo en cualquier conversación, en cualquier reunión. Yo tengo 28 hermanos”, afirmó entre risas, dejando ver que se trata de un tema que asume con naturalidad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo el número, sino las particularidades de su familia. La influencer explicó que no mantiene contacto con todos. “Conozco por ahí 10. Yo necesito que hagan una serie. Yo necesito buscar a todos mis hermanos. Yo necesito saber a qué se dedican”, comentó.

Según relató, todos sus hermanos son hijos del mismo padre, pero de distintas madres. “Todos fuimos criados por diferentes mamás. Eso es un dato muy curioso, muchachos, porque son 28 hijos con 28 mamás diferentes”, expresó, en una declaración que rápidamente se viralizó y generó conversación en redes sociales.

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Lejos de cualquier tono polémico, Picorios habló de su familia con respeto e incluso con admiración. Destacó que, a pesar de las circunstancias, percibe en sus hermanos cualidades positivas. “Yo sé que hay unos que son súper exitosos, o sea, que yo he conocido y son personas como que a nivel de éxito de carrera se enfocaron mucho. Todos son muy buenas personas”, aseguró.

La creadora también reflexionó sobre la figura paterna y el impacto que tuvo en sus vidas. Reconoció que, debido a su trabajo como empresario en la industria de la televisión, su padre no fue una presencia constante.

“Yo digo que esa parte nos formó mucho a todos porque todos tenemos como esa personalidad de mamá y esa parte de papá, como que igual ausente”, explicó.

Aun así, señaló que esa dinámica dejó aprendizajes importantes: “Siento que nos dio como un ejemplo de vida muy interesante”.

Actualmente, Carolina Picorios se encuentra enfocada en su crecimiento profesional, consolidándose como modelo y creadora de contenido para distintas marcas, tanto nacionales como internacionales.