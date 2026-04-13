“Fue duro”: ex de Miguel Bueno explotó por fuerte polémica con Ornella Sierra y reveló la verdad

Una de las polémicas más grandes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fue el momento en que Miguel Bueno, hermano del reconocido cantante de música popular Pipe Bueno, entró al reality por decisión del público y, rápidamente, mostró su interés por Ornella Sierra, creadora de contenido con un fuerte protagonismo en el programa.

Pese a que muchos se mostraron emocionados por ver al joven artista haciendo parte de la producción del Canal RCN y compartiendo su lado romántico frente a las cámaras, otros generaron debate, pues hacía poco tiempo había terminado su relación amorosa con la influencer y modelo Carolina Picorios.

Ornella Sierra confesó si fue ‘moza’ y habló por primera vez de su polémica por infidelidad

En una reciente entrevista para el pódcast Deje la joda de Pulzo, Carolina se sinceró y confesó qué pasó cuando su ex entró a la producción y cómo fue para ella vivir ese proceso:

“Fue duro. Les voy a decir la verdad y creo que eso sí es primicia, y me disculpan las otras partes que están involucradas. El punto ahí más duro es que nosotros teníamos la esperanza de un segundo capítulo. Gracias a Dios yo no estaba en el país, porque yo estaba empezando a hacerme mi carrera a nivel internacional, estaba en Miami, estaba yendo a tocar todas esas puertas del modelaje que yo quería”, manifestó frente a los micrófonos.

Después de un año, Carolina Picorios habló de lo ocurrido con su expareja. Foto: Tomada de Instagram @carolinapicorio @miguelbuenoficial

No obstante, se convirtió en una situación complicada, pues, aunque quería centrarse en sus proyectos futuros, la información con respecto al nuevo amor de quien fue su pareja llegaba a ella de manera constante.

“Es un tema del que uno ni siquiera quiere hablar porque no ha procesado y para mí fue muy duro darme cuenta por medio de las redes sociales de que no iba a haber un segundo capítulo”, dijo.

@dejelajodacol @Carolina Picorios🩶 recordó la difícil etapa que vivió cuando su expareja ingresó a un relaity nacional y terminó con un romance dentro de la casa. #caropicorios #miguelbueno ♬ Epic Music(863502) - Draganov89

Carolina mencionó que, meses antes de que el intérprete de Escándalo y Arroz con coco aceptara la invitación del jefe, acordaron que se iban a enfocar en sus carreras para ver qué pasaba después.

La rivalidad entre Carolina Picorios y Ornella Sierra

Otro de los temas de los que la modelo habló en la entrevista estuvo relacionado con Ornella Sierra, con quien fue comparada en innumerables ocasiones por parte de los fandoms, que buscaban definir quién era la mejor opción para el cantante.

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“Me pusieron en contra y en rivalidad con una mujer que yo no conocía. A ella no la conocía, pero ahora somos, literal, casi amigas y en ese momento nos volvieron enemigas cuando no había necesidad”, aclaró.

Carolina recordó que, en medio de la polémica, subió un video halagando la belleza de Ornella. Sin embargo, esto empeoró la situación y miles de personas, seguidores de La casa de los famosos, se fueron en su contra a través de los comentarios de sus publicaciones.

@dejelajodacol @Carolina Picorios🩶 pasó de una supuesta enemistad con Ornella a volverse casi amigas 😎 Entrevista completa en el canal de Youtube de Pulzo🚀 ♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship

“Fue muy duro, pero eso también me llevó a entender que cuando yo estoy sufriendo algo, lamentablemente no lo puedo compartir en redes sociales hasta que sea algo que ya esté superado y que les pueda dar un consejo a las personas”.

Finalmente, reveló que se lleva bien con Miguel Bueno e, incluso, que se vieron en la reciente edición del Festival Estéreo Pícnic en la ciudad de Bogotá. No obstante, aclaró que este capítulo ya está cerrado y, de hecho, ya tiene una nueva pareja.