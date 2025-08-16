Yina Calderón explotó y criticó sin piedad a Ornella Sierra: “Daña hogares”

Hace algunas semanas, los nombres de Melissa Gate y Ornella Sierra se convirtieron en tendencia en redes sociales, luego de que Ariel Osorio, presentador del programa de entretenimiento La Corona TV, asegurara que la creadora de contenido barranquillera le había ganado un casting a la participante más polémica de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ante esta situación, varias figuras del mundo del entretenimiento salieron a expresar sus opiniones y a respaldar a las mujeres, mientras sus fandoms protagonizaban intensos enfrentamientos a través de los comentarios.

Recientemente, Yina Calderón realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, donde respondió preguntas de sus seguidores, quienes en esta ocasión se mostraron interesados en conocer su opinión sobre Ornella Sierra.

Sin pelos en la lengua, la mujer que alcanzó la fama en 2013 tras su participación en Protagonistas de Nuestra Tele habló sobre la influenciadora y reavivó los rumores que señalaban a Ornella de haber sido la “segunda mujer” en una relación.

“Si Ornella no se hubiera puesto a meterse con un man casado y a dañar un hogar, no la hubieran sacado del canal”, afirmó, pues a muchos les sorprendió que, de manera repentina, dejara de ser la host digital de La casa de los famosos 2025.

Aunque en su momento la mujer aseguró que ya habían finalizado las grabaciones de todo el material, muchos no creyeron su versión, pues en 2024, Emmanuel Restrepo, quien interpretó a Carmelo Rendón, estuvo presente en la gran final.

Adicionalmente, Yina Calderón cuestionó el talento de Ornella y reveló, desde su experiencia, las falencias que tendría la joven al ocupar este rol.

“Aunque a ella presentando le falta mucho. Yo me acuerdo cuando me hizo la entrevista de La casa de los famosos, cuando yo entré y esa niña, no. Yo te digo, al presentar uno tiene que neutralizar el acento. Pero yo siento que su error fue ese, a las daña hogares no les va bien”.

En respuesta a estas palabras, miles de usuarios de TikTok no se guardaron nada y compartieron sus opiniones al respecto.