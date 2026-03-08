“Me ha enseñado a luchar”: Yina Calderón dejó claro mensaje para Epa Colombia y pidió una vez más por su libertad

Desde que se conoció que Epa Colombia fue enviada a prisión, la influencer Yina Calderón ha mostrado en varias ocasiones su tristeza por la situación de su amiga.

La creadora de contenido ha reaccionado con nostalgia al recordar el momento en que Daneidy Barrera Rojas fue privada de la libertad y trasladada a la cárcel El Buen Pastor.

Epa Colombia cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión, sanción que se dio tras los daños ocasionados a varias estaciones del sistema TransMilenio durante los hechos registrados en medio del Paro Nacional de Colombia de 2019.

Yina Calderón rompe el silencio tras polémico desplante de Epa Colombia. Foto: Composición Semana Instagram @yinacalderon.tv / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Yina Calderón recordó a Epa Colombia y le envió mensaje por el Día de la Mujer

En medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, Calderón volvió a referirse a la situación que enfrenta su amiga, la cual la tiene alejada de sus amigos, familia, prometida e hija.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la influencer habló sobre su amiga, la describió como una mujer fuerte, madre y amiga, y aprovechó el momento para reiterar su petición de que recupere la libertad.

“Hoy en el Día Internacional de la Mujer quiero resaltar entre tantas mujeres importantes para mí a mi gran amiga @epa_colombia mujer trabajadora que me ha enseñado a luchar y seguir adelante así la vida a veces no sonría... le pido todos los días a Dios te regale la libertad y volver a verte reír al lado de todos. ¡Te quiero y respeto! Feliz día mujeres”, escribió la influencer huilense.

En redes sociales, los internautas dejan comentarios reaccionando a las palabras de Calderón, y aunque algunas afirman no creer en esta amistad, otras resaltan lo incondicional que se ha mostrado Yina frente a la situación de Epa Colombia.

“Qué linda Yina, ella prometió nombrarla, nombrarla, hacerla recordar en medio. Ella sí es una verdadera amiga”; “Yina siempre la tiene presente, no deja que las personas se olviden de ella”; “Yina podrá ser lo que quieran, pero mala amiga, y sobre todo con Epa Colombia, jamás”; “Si Yina ha demostrado ir hasta el final con alguien es con su amiga Epa”; “Yina es muy fría y no demuestra mucho, pero si le tocan a Epa Colombia ella habla, pelea, pide. Hace lo que tenga que hacer”; “Yina es tan incondicional que está pendiente hasta de la familia de Epa”, son algunos de los comentarios.