Yina Calderón se fue en contra de Juanda Caribe tras fuertes polémicas en ‘La casa de los famosos’

Yina Calderón, una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2, sorprendió en las últimas horas al pronunciarse por medio de una transmisión en vivo. Allí, compartió su opinión con respecto a lo sucedido con Juanda Caribe, una de las estrellas que ha generado mayor polémica en la tercera temporada del reality del Canal RCN.

A través de su cuenta de TikTok, la empresaria y creadora de contenido rompió el silencio con respecto a la situación y no se guardó nada sobre el comportamiento del humorista.

“Al que no le creo, y ustedes saben que yo soy bruja, que soy Yina Adivina que a la verdad le atina, pero no le creo a Juanda Caribe. No sé, a mí Juanda Caribe me parece un charlatán, como un man que habla de política y todo eso, pero en sí es un hombre un machista”.

Confesó que aunque no se ha conectado con el 24/7 de la versión del 2026, ya que se encuentra trabajando en la edición internacional, se ha enterado de las polémicas que se han generado con Alexa Torrex.

“No sé y no me estoy viendo de la casa de Colombia porque, pues, ustedes saben que estoy muy enganchada con la de Telemundo, pero la verdad es que yo no le creo a Juanda Caribe. No le creo, su papel. Me parece que es una persona que a las espaldas le pega a las mujeres. Algo pasa con él que no le creo”, manifestó.

Finalmente, lo comparó con algunas de las nuevas personalidades que ha llegado a conocer en medio de su viaje a México y Estados Unidos, como parte de los hosts y shows especiales.

“Como acá, yo siempre le digo que hay una Laura Zapata, se le nota que es una mala persona. A esa señora Lupita se le nota que es una clasista. O sea, es que yo tengo el don de leer a las personas. ¿Sí me entiendes?”, dijo.