Gente

Yina Calderón se fue en contra de Juanda Caribe tras fuertes polémicas en ‘La casa de los famosos’

La reconocida empresario no se guardó nada y se mostró en desacuerdo con el humorista.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de marzo de 2026, 5:05 p. m.
Yina Calderón habló de la polémica de Juanda Caribe en 'La casa de los famosos Colombia'
Yina Calderón habló de la polémica de Juanda Caribe en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'.

Yina Calderón, una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2, sorprendió en las últimas horas al pronunciarse por medio de una transmisión en vivo. Allí, compartió su opinión con respecto a lo sucedido con Juanda Caribe, una de las estrellas que ha generado mayor polémica en la tercera temporada del reality del Canal RCN.

A través de su cuenta de TikTok, la empresaria y creadora de contenido rompió el silencio con respecto a la situación y no se guardó nada sobre el comportamiento del humorista.

Juanda Caribe destapó la inesperada suma de dinero que recibe por sus canciones.
Juanda Caribe en 'La casa de los famosos Colombia 3' Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

“Al que no le creo, y ustedes saben que yo soy bruja, que soy Yina Adivina que a la verdad le atina, pero no le creo a Juanda Caribe. No sé, a mí Juanda Caribe me parece un charlatán, como un man que habla de política y todo eso, pero en sí es un hombre un machista”.

Confesó que aunque no se ha conectado con el 24/7 de la versión del 2026, ya que se encuentra trabajando en la edición internacional, se ha enterado de las polémicas que se han generado con Alexa Torrex.

Gente

Willie Colón: así será el último adiós a la leyenda de la salsa

Gente

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de marzo

Gente

¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Gente

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

Gente

Edén Muñoz confesó que tuvo que internarse tras muerte de Yeison Jiménez: “Levanté la mano y pedí ayuda”

Gente

Ex de Alejandro Sanz, Candela Márquez, estaría furiosa por el amorío del cantante con Stephanie Cayo

Gente

Habrían captado a hermana de Karol G en medio de polémica familiar; salió a la luz inesperada foto luego de días de silencio

Gente

Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

Gente

Destapan la suma que habría cobrado Melissa Gate por entrar a ‘La casa de los famosos 3’; desató comentarios

Gente

Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

“No sé y no me estoy viendo de la casa de Colombia porque, pues, ustedes saben que estoy muy enganchada con la de Telemundo, pero la verdad es que yo no le creo a Juanda Caribe. No le creo, su papel. Me parece que es una persona que a las espaldas le pega a las mujeres. Algo pasa con él que no le creo”, manifestó.

Finalmente, lo comparó con algunas de las nuevas personalidades que ha llegado a conocer en medio de su viaje a México y Estados Unidos, como parte de los hosts y shows especiales.

Destapan la suma que habría cobrado Melissa Gate por entrar a ‘La casa de los famosos 3’; desató comentarios

“Como acá, yo siempre le digo que hay una Laura Zapata, se le nota que es una mala persona. A esa señora Lupita se le nota que es una clasista. O sea, es que yo tengo el don de leer a las personas. ¿Sí me entiendes?”, dijo.

Más de Gente

Willie Colón

Willie Colón: así será el último adiós a la leyenda de la salsa

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de marzo

LOS ANGELES, CA - JUNE 22: Quentin Tarantino is seen outside Jimmy Kimmel Live on June 22, 2021 in Los Angeles, California. (Photo by JOCE/Bauer-Griffin/GC Images)

¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Concierto de Arcangel en Colombia: estará en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

Edén Muñoz y la colaboración que no pudo ser con Yeison Jiménez

Edén Muñoz confesó que tuvo que internarse tras muerte de Yeison Jiménez: “Levanté la mano y pedí ayuda”

Candela Márquez soltó pista sobre si realmente terminó su relación con el cantante Alejandro Sanz.

Ex de Alejandro Sanz, Candela Márquez, estaría furiosa por el amorío del cantante con Stephanie Cayo

Verónica Giraldo Foto: Instagram @verogiraldonavarro

Habrían captado a hermana de Karol G en medio de polémica familiar; salió a la luz inesperada foto luego de días de silencio

Falleció Lucía, madre de Jorge Alfredo Vargas.

⁠Jorge Alfredo Vargas retomó su vida tras la partida de su madre y dejó mensaje: “Ayudan a aliviar el dolor del alma”

Eider Ortiz, cantante de música popular.

Cantante de música popular denunció intento de robo; se salvó de ser secuestrado en una carretera: “Decidimos no parar”

Noticias Destacadas