El regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia generó todo tipo de reacciones. Por un lado, sus admiradores la recibieron con miles de halagos en redes sociales y se han encargado de difundir cada uno de los contenidos realizados por el Canal RCN en los que aparece la creadora de contenido, con el fin de apoyarla en su participación.

En contraste, muchos otros se han mostrado en contra y han manifestado en repetidas ocasiones que no conectan con su forma de expresarse y de comunicarse con el resto de los integrantes del programa de telerrealidad.

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que la producción la siga haciendo parte de las dinámicas y, cada noche, llegue al set con una nueva actividad para las estrellas que continúan dentro de la competencia.

De hecho, es uno de los temas de conversación en programas como ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, donde Néstor Parra, Roberto Velásquez, Karina García y Sara Uribe comparten algunos detalles de los mejores momentos del 24/7.

Fue en medio de una de estas transmisiones que se habló sobre el dinero que estaría ganando Melissa Gate tras aceptar la invitación de ‘El Jefe’, pues en redes sociales han circulado rumores sobre cifras millonarias que han dejado boquiabiertos a los internautas.

“Dicen que Néstor le pagó 100 millones de pesos a Melissa por su participación, fue más y él no lo puede decir”, dijo Roberto frente a los micrófonos del programa digital.

Aunque no revelaron el dato exacto, sus fans han llegado a afirmar que la suma ascendería a unos 322 millones de pesos, lo que ha generado debate entre sus admiradores y detractores.

“Le pagaron lo que le robaron”; “pero no ganó el programa, jaja”; “perdieron la platica”; “yo creo que por eso sacaron a Karen y a Vicky, se gastaron esos sueldos futuros en Melissa”; “mi muchacho icónica”; “yo creo que le pagaron 100, pero 300 no, eso ya es mucho” y “yo la amo, se lo merece, que le paguen más” son algunas de las palabras que se leen.