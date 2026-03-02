Gente

Destapan la suma que habría cobrado Melissa Gate por entrar a ‘La casa de los famosos 3’; desató comentarios

Los seguidores de la reconocida influenciadora generaron conversación en las redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

2 de marzo de 2026, 7:35 p. m.
Esta es la suma que habría cobrado la reconocida creadora de contenido.
Esta es la suma que habría cobrado la reconocida creadora de contenido. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3' - Getty Images

El regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia generó todo tipo de reacciones. Por un lado, sus admiradores la recibieron con miles de halagos en redes sociales y se han encargado de difundir cada uno de los contenidos realizados por el Canal RCN en los que aparece la creadora de contenido, con el fin de apoyarla en su participación.

En contraste, muchos otros se han mostrado en contra y han manifestado en repetidas ocasiones que no conectan con su forma de expresarse y de comunicarse con el resto de los integrantes del programa de telerrealidad.

Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia 3'.
Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que la producción la siga haciendo parte de las dinámicas y, cada noche, llegue al set con una nueva actividad para las estrellas que continúan dentro de la competencia.

De hecho, es uno de los temas de conversación en programas como ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, donde Néstor Parra, Roberto Velásquez, Karina García y Sara Uribe comparten algunos detalles de los mejores momentos del 24/7.

Gente

Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Gente

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

Gente

Lorena Altamirano revela en SEMANA lo que hay detrás de la pelea entre Alexa y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Fuerte”

Gente

Hija de Yeison Jiménez recibió emotivo mensaje en su cumpleaños y conmovió a miles: “Muy fuerte”

Gente

Tras denuncia de la actriz Marcela Gallego en SEMANA y de artistas como Alejandra Borrero, Gobierno responde

Gente

“Libérenme”: el desesperado llamado del hijo de Tom Hanks tras quedar “atrapado” en Medellín

Gente

Esposa de Luis Alfonso habló sobre su relación con el cantante y destapó detalle: “Va en quién es uno y la seguridad que uno tiene”

Gente

Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

Gente

Este es el último eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó importante decisión y lanzó pulla

Gente

Karina García destapó la razón por la que terminó su amistad con Karola; hay un hombre de por medio

Este es el último eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó importante decisión y lanzó pulla

Fue en medio de una de estas transmisiones que se habló sobre el dinero que estaría ganando Melissa Gate tras aceptar la invitación de ‘El Jefe’, pues en redes sociales han circulado rumores sobre cifras millonarias que han dejado boquiabiertos a los internautas.

“Dicen que Néstor le pagó 100 millones de pesos a Melissa por su participación, fue más y él no lo puede decir”, dijo Roberto frente a los micrófonos del programa digital.

@elradarquillero

Se dice presuntamente de qué melisa habría cobrado 322 millones de pesos por volver a la casa de los famosos #lacasadelosfamosos #lacasadelosfamososcolombia #lacasadelosfamososcol #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #melissagate

♬ original sound - AriaVega
Nicolás Arrieta reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Aunque no revelaron el dato exacto, sus fans han llegado a afirmar que la suma ascendería a unos 322 millones de pesos, lo que ha generado debate entre sus admiradores y detractores.

“Le pagaron lo que le robaron”; “pero no ganó el programa, jaja”; “perdieron la platica”; “yo creo que por eso sacaron a Karen y a Vicky, se gastaron esos sueldos futuros en Melissa”; “mi muchacho icónica”; “yo creo que le pagaron 100, pero 300 no, eso ya es mucho” y “yo la amo, se lo merece, que le paguen más” son algunas de las palabras que se leen.

Más de Gente

Jessica Cediel habló de tema en redes sociales.

Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

Lorena Altamirano, Alexa Torrex y Juanda Caribe.

Lorena Altamirano revela en SEMANA lo que hay detrás de la pelea entre Alexa y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Fuerte”

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Hija de Yeison Jiménez recibió emotivo mensaje en su cumpleaños y conmovió a miles: “Muy fuerte”

Marcela Gallego y Alejandra Borrero denunciaron irregularidades en el pago de nómina tras su participación en obras de teatro.

Tras denuncia de la actriz Marcela Gallego en SEMANA y de artistas como Alejandra Borrero, Gobierno responde

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, reporta dificultades migratorias en Medellín

“Libérenme”: el desesperado llamado del hijo de Tom Hanks tras quedar “atrapado” en Medellín

Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín

Esposa de Luis Alfonso habló sobre su relación con el cantante y destapó detalle: “Va en quién es uno y la seguridad que uno tiene”

El actor enfrenta millonaria deuda con hospital de Estados Unidos.

Millonaria deuda en Estados Unidos: Julián Beltrán confiesa la difícil situación que enfrenta

Nicky Jam revela detalles inéditos de su histórica relación con Daddy Yankee

“A él le dieron un balazo en la pierna”: la inesperada revelación de Nicky Jam sobre la discapacidad de Daddy Yankee

Noticias Destacadas