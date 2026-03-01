Gente

Este es el último eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó importante decisión y lanzó pulla

La noche dejó sorpresas entre los participantes.

Laura Camila Másmela Bernal

1 de marzo de 2026, 10:12 p. m.
La casa de los famosos 3: hubo noche de eliminación.
La casa de los famosos 3: hubo noche de eliminación. Foto: Instagram: lacasadelosfamososcolombia1

La competencia en La casa de los famosos continúa elevando la tensión entre los participantes y también entre los seguidores del programa, que semana a semana observan cómo las alianzas cambian, los conflictos se intensifican y las estrategias comienzan a pasar factura.

En la más reciente gala de eliminación, el reality vivió uno de sus momentos más comentados, pues un concursante que parecía tener un respaldo sólido por parte del público terminó abandonando la casa, dejando a sus compañeros en estado de sorpresa y reconfigurando por completo el rumbo del juego.

Karina García destapó la razón por la que terminó su amistad con Karola; hay un hombre de por medio

La noche de eliminación estuvo marcada por la tensión habitual: los nominados enfrentaron el veredicto del público y se enfrentaron en los posicionamientos, en los que salieron a la luz fuertes inconvenientes.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de revelar el nombre del participante que debía abandonar la competencia y las reacciones no se hicieron esperar.

Con esta salida, el juego entra en una nueva fase. Los participantes que permanecen deberán replantear sus estrategias, ya que las alianzas que dependían de esa figura quedan debilitadas y se abren oportunidades para que otros asuman el liderazgo dentro de la casa. Además, el ambiente emocional cambia, algo que suele influir en las nominaciones posteriores.

Lorena Altamirano abandonó La casa de los famosos Colombia

Después de una extensa jornada de votación, se dieron a conocer los porcentajes de cada una de las estrellas que estaban dentro de la placa de nominados.

Primera salvada: Alexa Torrex.

19, 63 % Yuli Ruiz

18.90 % Manuela Gómez

16.23 % Valentino Lázaro

7,27 % Tebi

6,71 Juan Palau

3,26 Lorena Altamirano

Al recibir el porcentaje más bajo, Lorena tuvo que dejar a una persona en la placa de nominados, siendo Alexa la escogida por la actriz.

“Lo hago por todo el tema del presupuesto porque yo hice parte del grupo del que se preocuparon por los puntos, y creo que afectó mi trabajo”, dijo frente a las cámaras de la producción.

Noticias Destacadas