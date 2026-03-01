Karina García destapó la razón por la que terminó su amistad con Karola; hay un hombre de por medio

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, es ahora una de las presentadoras de Qué hay pa’ dañar, la sección especial del reality del Canal RCN, en donde, en compañía de Roberto Velásquez, Néstor Parra y, en los últimos días, Sara Uribe, comenta algunos de los momentos más importantes del programa.

En medio de una de las más recientes transmisiones del programa, Karina destapó detalles de la razón por la que su amistad con Karola cambió de manera considerable, a tal punto de darle un giro de 180 grados al lazo que mantenían.

La exparticipante del reality reveló la verdad del problema que tuvo con Karola. Foto: Foto: Tomada de Instagram

“Yo con Karola fui amiguita, ella es una niña increíble, tuvimos un malentendido en Estados Unidos, que incluso, Emiro lo contó el año pasado. Ella se molestó conmigo porque nos fuimos a un concierto y ella me presentó a un amigo de ella futbolista y a mi no me gustó”, dijo frente a los micrófonos.

Sin embargo, para ese entonces, Karina mantenía una relación con otra persona del medio del entretenimiento y, cuando tomó la decisión de abandonar el lugar, se comunicó con el hombre para que la recogiera.

Karina García se pronunció tras fuerte pelea en ‘La casa de los famosos’ en la que fue nombrada: “Humillante”

“Yo estaba saliendo con otra persona en ese momento, simplemente, salimos de la fiesta super chévere, pero yo llamé a la persona que realmente me gustaba”, dijo.

Agregó: “Ella se molestó porque dejé a su amigo futbolista y pues realmente, yo no voy a estar en un lugar en el que yo no me sienta bien y en el que no me guste alguien”.

Pese a que decidieron guardar silencio, días después Karola le hizo saber la razón del disgusto que sentía en ese momento, a lo que Karina le respondió que no se quedaría en un lugar en el que no se sentía cómoda por el hecho de que su amiga pudiera llegar a enojarse.

“Ella se molestó conmigo en ese momento (...) pero yo siento que ella como amiga, no debía haberse enojado conmigo por eso. Es como si yo te digo a ti: ‘vamos a salir con alguien que te quiere conocer’, yo no te garantizo que por más que esa persona te quiera conocer, yo voy a estar con esa persona”, manifestó.

Video: Karina García fue captada besándose con reconocido cantante, ¿superó a Altafulla?

Finalmente, dejó en claro que siempre pondría sus decisiones y su paz personal por encima de una amistad.

“Yo estoy con quien a mi me guste, no con quien me toque”, dijo.