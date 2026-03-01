Gente

Karina García destapó la razón por la que terminó su amistad con Karola; hay un hombre de por medio

En medio de una transmisión de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ se reveló la verdad.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

1 de marzo de 2026, 9:10 p. m.
El motivo por el que se quebrantó la relación entre Karina García y Karola.
El motivo por el que se quebrantó la relación entre Karina García y Karola. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos'.

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, es ahora una de las presentadoras de Qué hay pa’ dañar, la sección especial del reality del Canal RCN, en donde, en compañía de Roberto Velásquez, Néstor Parra y, en los últimos días, Sara Uribe, comenta algunos de los momentos más importantes del programa.

En medio de una de las más recientes transmisiones del programa, Karina destapó detalles de la razón por la que su amistad con Karola cambió de manera considerable, a tal punto de darle un giro de 180 grados al lazo que mantenían.

Karina y Kris R
La exparticipante del reality reveló la verdad del problema que tuvo con Karola. Foto: Foto: Tomada de Instagram

“Yo con Karola fui amiguita, ella es una niña increíble, tuvimos un malentendido en Estados Unidos, que incluso, Emiro lo contó el año pasado. Ella se molestó conmigo porque nos fuimos a un concierto y ella me presentó a un amigo de ella futbolista y a mi no me gustó”, dijo frente a los micrófonos.

Sin embargo, para ese entonces, Karina mantenía una relación con otra persona del medio del entretenimiento y, cuando tomó la decisión de abandonar el lugar, se comunicó con el hombre para que la recogiera.

Gente

Millonario premio para el 2 de marzo: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Gente

Juanda Caribe reveló la millonada que recibe en regalías por sus canciones y desató fuertes reacciones

Gente

Marcela Reyes destapó la verdad de su ‘demanda’ a Nicolás Arrieta: “Ya saben cómo es”

Gente

Madre de Epa Colombia hace urgente petición y destapa desconocido detalle del caso: “No lo merece”

Gente

“Me daban cachetadas”: el increíble método de Payo, de Grupo Frontera, para bajar de peso

Gente

Ella es Katherin Giraldo, medio hermana de Karol G, que reaccionó a polémica que se desató; se mantiene lejos de su familia

Gente

Felipe Saruma frenó en seco pregunta íntima que le hicieron sobre Andrea Valdiri; reacción quedó en pleno programa al aire

Gente

Pareja de Juanda Caribe se pronunció tras rumores de infidelidad; aclaró decisión que tomaría: “Me enteré como todos”

Gente

Esposa de Juanda Caribe opinó sobre Mariana Zapata y lanzó fuerte dardo en vivo: “No andaría brincando”

Gente

Nicolás Arrieta reveló hace cuánto tiempo no consume drogas y si tuvo abstinencia en ‘La casa de los famosos’

Karina García se pronunció tras fuerte pelea en ‘La casa de los famosos’ en la que fue nombrada: “Humillante”

“Yo estaba saliendo con otra persona en ese momento, simplemente, salimos de la fiesta super chévere, pero yo llamé a la persona que realmente me gustaba”, dijo.

Agregó: “Ella se molestó porque dejé a su amigo futbolista y pues realmente, yo no voy a estar en un lugar en el que yo no me sienta bien y en el que no me guste alguien”.

@soy_arya96

#karinagarciaoficiall #lcdlfcolombia🇨🇴 #teamkarina #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #karinagarcia

♬ sonido original - Arya🐥💕💋💄

Pese a que decidieron guardar silencio, días después Karola le hizo saber la razón del disgusto que sentía en ese momento, a lo que Karina le respondió que no se quedaría en un lugar en el que no se sentía cómoda por el hecho de que su amiga pudiera llegar a enojarse.

“Ella se molestó conmigo en ese momento (...) pero yo siento que ella como amiga, no debía haberse enojado conmigo por eso. Es como si yo te digo a ti: ‘vamos a salir con alguien que te quiere conocer’, yo no te garantizo que por más que esa persona te quiera conocer, yo voy a estar con esa persona”, manifestó.

Video: Karina García fue captada besándose con reconocido cantante, ¿superó a Altafulla?

Finalmente, dejó en claro que siempre pondría sus decisiones y su paz personal por encima de una amistad.

“Yo estoy con quien a mi me guste, no con quien me toque”, dijo.

Más de Gente

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.

Millonario premio para el 2 de marzo: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Juanda Caribe destapó la inesperada suma de dinero que recibe por sus canciones.

Juanda Caribe reveló la millonada que recibe en regalías por sus canciones y desató fuertes reacciones

Marcela Reyes habló de la polémica con Nicolás Arrieta.

Marcela Reyes destapó la verdad de su ‘demanda’ a Nicolás Arrieta: “Ya saben cómo es”

Mamá de Epa Colombia envía importante mensaje.

Madre de Epa Colombia hace urgente petición y destapa desconocido detalle del caso: “No lo merece”

El vocalista de Grupo Frontera confesó que sus compañeros le daban “cachetadas” para obligarlo a comer durante una etapa en la que intentaba bajar de peso de forma extrema.

“Me daban cachetadas”: el increíble método de Payo, de Grupo Frontera, para bajar de peso

Karol G y Katherin Giraldo

Ella es Katherin Giraldo, medio hermana de Karol G, que reaccionó a polémica que se desató; se mantiene lejos de su familia

Felipe Saruma y Andrea Valdiri

Felipe Saruma frenó en seco pregunta íntima que le hicieron sobre Andrea Valdiri; reacción quedó en pleno programa al aire

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Números de la suerte de Walter Mercado para este domingo, 1 de marzo: predicciones para todos los signos

Miguel Varoni, reconocido actor.

Miguel Varoni mostró radical cambio que tuvo y lució totalmente distinto; despertó reacciones: “Se quitó 20 años”

Noticias Destacadas