Beba reveló en SEMANA lo que pasó con Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, antes de La casa de los famosos: “No lo voy a negar”

Valeri de la Cruz, mejor conocida en redes sociales como Beba, fue eliminada del reality de La casa de los famosos, quien se destacó en el programa por algunas discusiones y controversias con algunos de los participantes.

Tras salir del formato en su tercera temporada el pasado 13 de marzo, el nombre de la influencer barranquillera sigue sonando, debido a algunos comentarios que dijo durante la competencia.

¿Le faltó pelear más? Beba expuso las razones por las que cree que fue eliminada de ‘La casa de los famosos’

Antes de su eliminación, Beba habló de Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, quien también fue participante de este reality luego de que Quintero fuera invitado a cantar en una fiesta dentro del programa.

De la Cruz insinuó en su momento que el esposo de Fadul le había hablado en su cuenta personal de Instagram meses antes de entrar a este formato del Canal RCN.

Ante esta situación, Beba reveló en SEMANA lo que realmente habría pasado con Quintero, lo cual posiblemente fue malinterpretado por Fadul.

“En algo le voy a dar el lado a Johanna. Si hubiera sido el caso contrario y yo estuviera afuera y otra mujer participante dentro de la casa dice algo sobre mi marido, yo hubiera cogido rabia. Eso no lo voy a negar. Yo hubiera cogido rabia, pero hay límites, ¿no? O sea, hay niveles”, mencionó la barranquillera.

Beba también explicó a qué se refería ella cuando mencionó al cantante: “Yo en ningún momento lo hice con la intención de que con mi comentario o con las señas o lo que sea que hice eso iba a generar esto que muchas personas pensaron que yo estaba insinuando que había un chat, que había una conversación. Eso nunca existió. Yo nunca lo dije”.

Y agregó puntualmente: “Yo hablé de likes y de que me habían seguido y eso ya se confirmó (...) No sé qué va a pasar de ahí en adelante y no me interesa”.