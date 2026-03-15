Beba es la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’; eligió a este participante para la placa

Una nueva noche de eliminación en La casa de los famosos Colombia volvió a elevar la tensión entre los participantes. Durante la dinámica de posicionamiento, los concursantes no dudaron en lanzarse pullas y reproches, dejando en evidencia las rivalidades y estrategias que marcan la convivencia dentro del reality.

Beba se convirtió en la nueva eliminada del programa y, tras abandonar el programa, decidió dejar a Tebi Bernal en la placa de nominados sin dar mayores explicaciones. Lo cierto es que fue precisamente con él con quien se disputó su permanencia en esta nueva gala.

¿Reapareció? Hermana menor de Karol G publicó foto de Verónica Giraldo tras polémica; la dejó ver con su hija

Para esta nueva jornada de eliminación, por decisión del jefe y teniendo en cuenta que la competencia cada vez está más reñida, los porcentajes no se anunciaron sino hasta el final de la noche, pasando uno a uno los nombres de quienes fueron elegidos por el público para regresar a la casa.

El primer famoso en regresar por decisión del público fue la creadora de contenido y empresaria Manuela Gómez. Luego fue el turno de Campanita, quien celebró el respaldo de sus seguidores muy a su estilo, sorprendiendo con nuevos pasos prohibidos.

Alexa Torrex se convirtió en la tercera salvada de la noche, quien se mostró bastante conmovida por el apoyo que ha recibido durante su participación en el reality. El siguiente famoso que logró volver a La casa de los famoso Colombia fue Juanda Caribe.

Esta vez, seis participantes muy fuertes fueron quienes estuvieron en riesgo de salir del famoso reality del Canal RCN. Al final los porcentajes quedaron de la siguiente manera:

Alexa Torrex - 25.33%

Manuela Gómez - 21.27%

Juanda Caribe - 17.46%

Campanita - 12.85%

Tebi Bernal - 13.59%

Beba de la Cruz - 9.50%

Murió Alejo Little, reconocido influenciador; su última publicación generó alerta

Sus nombres en la placa tenían inquietos a los seguidores del programa, luego de que Valentino se convirtiera en el líder de la semana, obteniendo el poder de salvación y el poder de ayudar a uno de sus compañeros nominados de la temida eliminación.

Su decisión fue salvar, en esta ocasión, a su compañero Juan Palau, asegurando así su participación una semana más en La casa de los famosos Colombia.

Por ahora, la expectativa crece entre los seguidores del reality, que observan cómo cada semana las alianzas cambian y los enfrentamientos se hacen cada vez más evidentes.

Tras la eliminación de Beba, su gran amiga Mariana no tardó en expresar su tristeza. “Se fue lo más real que yo tenía aquí. Beba te amo, te amo mucho. No sé cómo voy a haer sin ti en esta casa, de verdad”, comentó frente a las cámaras.