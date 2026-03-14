Murió Alejo Little, reconocido influenciador; su última publicación generó alerta

En la mañana del sábado 14 de marzo se confirmó la muerte de David Alejandro Peláez Marín, influenciador colombiano conocido en redes sociales como Alejo Little, quien durante varios años compartió con su público digital cómo era vivir con una estatura de 90 centímetros a causa de displasia ósea.

Pese a que hasta el momento sus familiares y seres queridos no han revelado las causas de su muerte, miles de personas se han manifestado en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram, perfil en el que suma más de 300.000 seguidores que estaban atentos a cada una de sus actualizaciones.

“Descansa en paz, amigo mío. Fuiste una persona maravillosa en esta tierra y sé que seguirás siendo un ser increíble en el cielo”; “Vuelva, mi niño bello, te extrañaremos”; “Vuela alto, mi parcerito. Fuiste un gran ejemplo de vida”; “Vuela, eres un guerrero” y “Descansa en paz, nuestro siempre, Alejo Little. Estoy seguro de que los niños te extrañarán todos los diciembres porque tú los hacías especiales”, son algunas de las palabras que se leen.

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Esta fue la última publicación de Alejo Little en sus redes sociales

Las imágenes más recientes que se pueden observar en la cuenta oficial de Instagram de Alejo Little corresponden a la celebración de su cumpleaños número 33.

En el carrete se le ve con su torta de cumpleaños, además de algunos momentos especiales junto a las personas que lo visitaron en esa fecha, con la que conmemoró su vida.

Las palabras que compartió en su momento llamaron especialmente la atención luego de que se confirmara su deceso, pues manifestó que esperaba volver a encontrar la felicidad en el futuro.

“Pensé que mi cumpleaños #33 iba a ser distinto, pero no… Solo pido a la vida poder volver a ser yo, a volver a encontrarle sentido a mis días y que mi mente esté sana para seguir ayudando sin importar mi soledad, porque le agradezco a Dios mi escasa red de apoyo, el ideal, el que me está salvando. Feliz cumpleaños, Alejo, te prometo que el próximo será como lo has soñado y con quienes hoy te están salvando”, escribió.