Murió exmánager de Carlos Vives: así lo recordó el artista con emotivo mensaje

La música colombiana se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Manuel José Riveira Farfán, recordado en la industria como Mane, quien durante varios años fue mánager y colaborador cercano del cantante Carlos Vives.

Su muerte se confirmó el jueves 12 de marzo y generó una ola de reacciones entre artistas, productores y figuras del entretenimiento que reconocen su aporte al desarrollo de uno de los proyectos musicales más influyentes del país.

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De acuerdo con los primeros reportes, el productor murió a los 64 años luego de atravesar varios quebrantos de salud en los últimos meses. Aunque hasta ahora no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, la noticia se difundió rápidamente entre colegas y seguidores de la música colombiana, especialmente entre quienes conocieron su papel durante los años en los que la carrera de Vives comenzó a consolidarse.

Riveira Farfán fue una figura clave detrás de los primeros pasos del intérprete samario cuando este decidió apostar definitivamente por la música. Por ello, en una reciente conversación con Caracol Radio, Carlos Vives recordó el rol determinante que tuvo su amigo en una etapa en la que no todos confiaban en el rumbo que estaba tomando su carrera artística.

Carlos Vives reaccionóa la muerte de 'Mane'. Foto: Diego Hines

“Manuel fue muy importante en mi carrera porque, en el momento en que escogí mi camino en la música, no tuve mucho apoyo con el equipo que teníamos entonces. Escogí a un amigo de la infancia”, relató el cantante.

Según explicó el artista, su relación con Mane se remontaba a sus primeros años de vida, cuando sus familias compartían con frecuencia en Santa Marta.

“Yo recuerdo haber visto a Manuel desde que tengo uso de razón, en mis cumpleaños y yo en los de él. Cuando la vida se abrió para nosotros, sentí que Manuel podía ser ese mánager que manejara todo lo que estábamos empezando a aprender en la industria”, señaló.

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El propio Carlos Vives contó que la noticia de su muerte lo sorprendió mientras se encontraba en España, un país que también guarda recuerdos importantes dentro de la historia que construyeron juntos.

“Es curioso recibir esta llamada en el lugar donde estoy, porque la primera vez que oíste hablar de Manuel fue cuando cantamos por primera vez en España. Es como el cierre de un ciclo de momentos muy bonitos y también difíciles dentro de la industria”, expresó.