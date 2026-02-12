Un incidente ocurrido durante la presentación del nuevo proyecto musical de Carlos Vives, titulado “El Sol de La Provincia brilla en el Tour al Sol 2026”, ha generado debate en el gremio periodístico. Un reconocido reportero denunció públicamente haber sido obligado a abandonar el lugar por orden directa del equipo de comunicaciones del artista samario, un hecho que ya escaló a peticiones de explicaciones formales y respuestas por parte del entorno del cantante.

Los hechos: una denuncia en vivo

Según el relato del comunicador Iván Montoya, los hechos tuvieron lugar tras finalizar la presentación oficial de la gira que recorrerá Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. El periodista afirma que, tras hacer la fila reglamentaria para obtener declaraciones de Carlos Vives, fue abordado por la asistente de jefe de prensa del artista.

“La jefe de prensa me señala, indicándole a las asistentes que me sacaran”, relató el reportero. El incidente adquirió un matiz personal sensible, dado que el periodista se encontraba acompañado por su madre, quien lo asiste en sus labores. Según su testimonio, la situación generó tal nivel de estrés que la mujer sufrió una descompensación de salud, alteración su tensión arterial.

El acercamiento a la familia Vives-Vásquez

Ante lo que consideró un trato injusto y arbitrario, el periodista decidió enviar una carta formal solicitando explicaciones. El documento fue dirigido a la jefe de prensa, a su asistente y a Claudia Elena Vásquez, empresaria, exreina de belleza y esposa de Carlos Vives.

De acuerdo con el denunciante, la respuesta de la familia del artista fue inmediata y conciliadora por parte de la empresaria. “Claudia Elena me responde de inmediato y me pide disculpas; es muy cordial conmigo”, aseguró el comunicador. No obstante, enfatizó que, hasta el momento de su primera declaración, no había recibido comunicación alguna por parte del equipo técnico de prensa involucrado directamente en el retiro.

El pronunciamiento oficial del equipo de prensa

Tras el eco generado en redes sociales y medios de comunicación, la jefe del equipo de prensa de Carlos Vives rompió el silencio a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram. En el texto, la comunicadora buscó explicar lo ocurrido y descartar cualquier tipo de ataque personal.

“En ningún momento fue mi intención propiciar un escenario de confrontación ni afectar a nadie de manera personal o profesional. Respeto profundamente la labor periodística y su importancia para nuestro trabajo y el de los artistas”, manifestó la jefe de prensa en su comunicado oficial.

A pesar de estas declaraciones, queda el interrogante sobre que fue lo que ocurrió realmente, sobre los protocolos de acceso a este tipo de eventos y las razones específicas que llevaron a la identificación y posterior retiro del comunicador.

El inicio del ‘Tour al Sol 2026’

Este suceso ocurre en un momento crucial para la carrera de Carlos Vives, quien se prepara para llevar su concepto de “La Provincia” a los escenarios más importantes de Norteamérica. El Tour al Sol 2026 representa una apuesta ambiciosa para el artista, quien ha sido un embajador histórico de los sonidos colombianos en el exterior.

Hasta ahora, Carlos Vives no se ha pronunciado personalmente sobre el incidente. Se espera que en los próximos días se aclare si existía algún veto previo o si se trató de una falla logística en el manejo de la acreditación del medio de comunicación.