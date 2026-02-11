“Un sueño que se convirtió en una pesadilla”: renunció reina del Carnaval del Atlántico, a 48 horas de su coronación

En un hecho que ha generado sorpresa y extrañesa en el Atlantico, Stephanie Carolina Martínez Barceló presentó su renuncia irrevocable al título de Reina del Carnaval del Atlántico 2026. La decisión, comunicada formalmente a la Gobernación del Atlántico a pocos días del inicio oficial de las festividades, responde, según la exreina, a un incumplimiento en los compromisos logísticos y económicos por parte de las entidades organizadoras del reinado.

Los motivos de la renuncia: “Un sueño convertido en pesadilla”

La joven atlanticense, quien había sido designada para representar los municipios en la denominada “Ruta de la Tradición”, explicó que su experiencia estuvo marcada por la falta de respaldo. Martínez aseguró que, al momento de aceptar la designación, se le garantizó que la Gobernación del Atlántico y la Corporación del Carnaval, liderada por Hilton Escobar, cubrirían los gastos de vestuario, transporte, grupo musical y equipo de comunicaciones.

Sin embargo, Martínez Barceló sostuvo que dicho acompañamiento no se materializó de manera integral. “Cuando una entidad te promete que vas a tener absolutamente todo, uno espera un respaldo real”, manifestó la exreina. Según su relato, en eventos recientes como la Batalla de Flores de Santo Tomás y la Guacherna de Sabanalarga, tuvo que desfilar sin el acompañamiento musical previsto y con un equipo de apoyo mínimo costeado por su propia cuenta.

Incluso, circularon videos en redes sociales donde se le observa visiblemente afectada durante los recorridos, ante la ausencia de una comitiva oficial que respaldara su presentación.

La postura de la Gobernación del Atlántico

Tras conocerse la dimisión, la administración departamental emitió un pronunciamiento en el que aceptó la renuncia de la joven.

las razones de Stephanie Martínez y la respuesta de la Gobernación Foto: x

En un tono institucional, la Gobernación expresó su gratitud hacia Martínez por el tiempo dedicado a promover las tradiciones del departamento y le deseó éxito en sus proyectos futuros, tanto académicos como profesionales.

A pesar de las declaraciones de Martínez sobre la falta de presupuesto y apoyo, el ente departamental no entró en confrontaciones directas sobre los detalles financieros en su comunicado inicial. En cambio, enfatizó que la prioridad actual es la preservación de la identidad cultural de los hacedores y gestores que participan en el Carnaval.

El futuro de la agenda festiva: Show sin coronación

La organización del evento confirmó que, pese a la ausencia de la figura real, la programación del Carnaval del Atlántico 2026 no sufrirá modificaciones en su cronograma. El evento central, programado para este jueves en la sede de la Banda de Baranoa, se transformará de una ceremonia de coronación a un “Gran Show” musical y artístico.

La producción contará con la participación de artistas de renombre como el Grupo Bananas, Diego Daza, Óscar Prince y Drea. Las autoridades han reiterado la invitación a la ciudadanía para que asistan a los eventos, subrayando que el propósito de la jornada es exaltar el talento de los municipios y mantener viva la tradición, independientemente de la vacante en el título de soberana departamental.

La organización del evento confirmó su lista de artistas Foto: x

Este episodio marca un hito inusual en la historia reciente de las festividades del Atlántico, dejando abierta una reflexión sobre las formas de patrocinio y el manejo de las expectativas de quienes asumen estos roles representativos en la cultura regional.