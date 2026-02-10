Gente

Andrea Valdiri envió dos camiones cargados de ayuda humanitaria para los damnificados en Córdoba

La creadora de contenido canceló su agenda de Carnaval para entregar ayudas a los damnificados por las inundaciones en este departamento.

Valentina Rueda Rodríguez

10 de febrero de 2026, 9:46 a. m.
Andrea Valdiri envía ayuda humanitaria a damnificados en Córdoba
Andrea Valdiri envía ayuda humanitaria a damnificados en Córdoba

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido y bailarina barranquillera anunció que no participará en los eventos del Carnaval de Barranquilla 2026.

La artista dejó claro que no asistirá a esta edición del carnaval para poner toda su energía y esfuerzos en la atención de la emergencia invernal en el departamento de Córdoba que, tras el desbordamiento del río Sinú, miles de familias han resultado afectqadas.

De hecho, la influenciadora coordinó el envío de dos camiones cargados con suministros esenciales para las zonas más críticas.

“Vamos a llevar camiones de comida con ternerito, la familia, unos amigos allegados. Todos nos reunimos: colchones, zapatos, comida, pañales. Vamos a llevar de todo un poquito porque Córdoba nos necesita y es la prioridad”, expresó la barranquillera en sus redes sociales.

La barranquillera envía dos camiones cargados de artículos de primera necesidad para contener la emergencia
La barranquillera envía dos camines cargados de artículos de primera necesidad para contener la emergencia Foto: x

​La donación ha sido documentada paso a paso, para que los seguidores de la creadora de contenido puedan garantizar transparencia en las donaciones, además cuenta con el respaldo operativo de su equipo de trabajo y su pareja, Daniel Sepúlveda, quien también ha sido participe activo de esta movilización y su equipo de trabajo.

A pocos días de su boda, así será la lujosa y exótica luna de miel de Johnny Rivera y Jenny López

​El cargamento, que inicialmente era un único camión, ahora se conviertió en dos vehículos de gran capacidad, que incluyen artículos de primera necesidad seleccionados para mitigar y contener el impacto de la pérdida de bienes materiales de los damnificados.

Valdiri no fue la unica en conmoverse por la tragedia ambiental, la influencer hizo público su agradecimiento a la cantante de vallenato Ana del Castillo, quien realizó un aporte significativo para apoyar la causa y aumentar el volumen de donaciones. Otras figuras de la farandula nacional que han dado aportes son Luis Alfonso, Manuel Turizo y Yeferson Cossio con comunidades digitales bastantes grandes utilizan su capacidad de convocatoria para invitar a sus seguidores a donar.

Actualmente ​el departamento de Córdoba atraviesa una situación compleja debido al fenómeno invernal. El desbordamiento del río Sinú ha generado desastres ambientales en varios municipios, afectando cultivos, viviendas, animales e infraestructura vial. Según varios reportes, la magnitud de la catástrofe ha sido calificada como “grandísima” por líderes sociales de la región, lo que ha impulsado la activación de canales de ayuda.

