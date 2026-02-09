A pocos días de su boda, así será la lujosa y exótica luna de miel de Johnny Rivera y Jenny López

Tras meses de expectativa por parte de sus seguidores, los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Jenny López han compartido detalles definitivos sobre su próximo enlace matrimonial. En una reciente transmisión en vivo, la pareja confirmó que la ceremonia se llevará a cabo el próximo 22 de febrero, marcando un hito en una relación que ha captado la atención del ojo público tanto por su diferencia de edad como por su colaboración profesional.

El origen del compromiso: del Movistar Arena al altar

La historia de este compromiso tuvo un punto de giro significativo en mayo de 2025. Según relató el propio Rivera, su plan inicial consistía en realizar la propuesta de matrimonio en la Torre Eiffel, en París. No obstante, complicaciones de salud del artista obligaron a cambiar los planes, trasladando el escenario a un entorno más cercano pero igualmente masivo: el Movistar Arena de Bogotá.

Fue el 3 de mayo de 2025, ante más de 11.000 personas, cuando el intérprete de “Soy Soltero” interrumpió su repertorio para pedir la mano de López. El momento, que se volvió viral en plataformas digitales, consolidó el vínculo de la pareja frente a su audiencia colombiana, transformando un concierto de su gira en un evento de carácter personal y mediático.

Una luna de miel entre tres continentes

Durante la interacción con sus seguidores, los artistas detallaron que, tras cumplir con sus compromisos laborales inmediatos a la boda, emprenderán un viaje internacional de larga duración. Rivera explicó que la intención es documentar la experiencia para sus seguidores, aunque el foco principal será el descanso y la exploración de destinos exóticos.

“Tenemos pensado hacer lo siguiente: el matrimonio se va a grabar todo, obviamente, y vamos a compartirles muchas cosas... Pero lo más importante es el viaje que pensamos hacer, que va a ser una luna de miel bonita cuando nos vamos para Europa”, afirmó el cantante.

El itinerario revelado por la pareja incluye:

Islas Maldivas: El archipiélago en el Océano Índico será una de sus primeras paradas de descanso.

El archipiélago en el Océano Índico será una de sus primeras paradas de descanso. Kenia: Planean realizar un safari para conocer la fauna y los paisajes africanos.

Planean realizar un safari para conocer la fauna y los paisajes africanos. Dubái: Un destino que combina la modernidad arquitectónica con el lujo.

Un destino que combina la modernidad arquitectónica con el lujo. Capadocia: Si la agenda y la energía lo permiten, los artistas expresaron su deseo de visitar esta región, famosa por sus vuelos en globos aerostáticos.

La posibilidad de tener hijos: una conversación abierta

Uno de los momentos más comentados de la transmisión fue el abordaje de la paternidad. Dada la diferencia de edad entre ambos, Rivera se mostró reflexivo y honesto sobre su posición biológica y social. El cantante manifestó una postura de apertura frente al deseo de Jenny López de ser madre, priorizando la experiencia de vida de su futura esposa.

“Por mi edad no voy a ser amigo de mis hijos porque ya voy a estar muy mayor cuando tengan 20 años. Pero yo tampoco quiero que tú te pierdas la oportunidad de ser mamá joven”, expresó Rivera. Si bien no confirmaron planes inmediatos para ampliar la familia, la declaración subraya una dinámica de pareja basada en el consenso y el respeto por los proyectos individuales.

Con la fecha fijada para el 22 de febrero, la atención de la farándula nacional se centrará en los preparativos de lo que promete ser uno de los eventos sociales más relevantes del primer trimestre del año en el mundo del entretenimiento.