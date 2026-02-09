Más de 250 millones de pesos, la cifra recaudada por Luis Alfonso y Manuel Turizo para atender la crisis climática en Córdoba

La grave emergencia climática que atraviesa el departamento de Córdoba ha movilizado a importantes figuras del entretenimiento y la cultura en Colombia. En una jornada marcada por el alcance de las redes sociales, el cantante Manuel Turizo, el intérprete de música popular Luis Alfonso y el creador de contenido Yeferson Cossio lograron recaudar más de 260 millones de pesos destinados a mitigar el impacto de las inundaciones que afectan a miles de familias en la región Caribe.

Taliana Vargas, hospitalizada: la exreina de belleza alerta a sus seguidores sobre los riesgos de peligrosa infección viral

Una iniciativa gestada desde las redes sociales

La acción solidaria tuvo su epicentro en una transmisión en vivo a través de Instagram, donde Manuel Turizo, oriundo de Montería, hizo un llamado urgente a la “identidad patria” para ayudar a su tierra natal. A la iniciativa se sumaron rápidamente Luis Alfonso y el empresario Yeferson Cossio, además de Juan Diego Medina, CEO de La Industria Inc.

@vallealdia72 El "Señorazo" Luis Alfonso, Yeferson Cossio y Manuel Turizo, realizaron una transmisión en vivo y en solo 30 minutos sus seguidores donaron más de 180 millones de pesos para las víctimas de las inundaciones. Lo que comenzó como un llamado de apoyo se convirtió en una lluvia de donaciones. En solo 30 minutos, sus seguidores (la "familia del Señorazo") respondieron masivamente, superando todas las expectativas de recaudo. Luis Alfonso enfatizó que cada peso será destinado a quienes lo perdieron todo por el agua, demostrando que los artistas pueden ser motores de cambio real en las crisis del país. ♬ sonido original - VALLE AL DÍA

Durante aproximadamente una hora, los protagonistas motivaron a su audiencia a realizar donaciones directas. Según declaraciones de los artistas durante el live, la cifra alcanzada superó los 260 millones de pesos. A este movimiento también se unieron otras figuras del género urbano, como el cantante Kapo, fortaleciendo el alcance de la convocatoria entre el público joven.

El aporte integral de Yeferson Cossio: enfoque en los animales

Más allá del aporte económico general, Yeferson Cossio anunció un despliegue logístico específico para atender a los animales de compañía y silvestres afectados por la inundación. De acuerdo con la información compartida por el creador de contenido, su contribución incluye el envío de personal veterinario, medicamentos y la compra de tres toneladas de alimento para perros y gatos.

“La ayuda será trasladada con entregas programadas en jornadas de mañana y tarde”, explicaron los organizadores, subrayando que el objetivo es garantizar que los suministros lleguen de manera inmediata a los puntos de mayor vulnerabilidad en los municipios más golpeados.

El panorama regional

“Me tocó la mano”: reconocida presentadora relata supuesta experiencia espiritual con la Virgen de Fátima

La respuesta de las figuras públicas se produce en un contexto de alta tensión política y social. El gobernador Erasmo Zuleta Bechara ha sido enfático en solicitar la presencia de la presidencia y su Consejo de Ministros en el territorio. La administración departamental califica la situación como “compleja y en constante evolución”, señalando que la capacidad local se ha visto desbordada por la magnitud de las inundaciones.

Según el gobernador de Córdoba, Zuleta Bechara, 24 de los 30 municipios del departamento se encuentran en estado de afectación, dejando un saldo preliminar de 120.000 damnificados.

Mientras la ayuda recolectada por Turizo, Luis Alfonso y Cossio comienza su proceso de distribución enfocado en necesidades básicas y alimentación, el gobierno regional insiste en la necesidad de un plan de reactivación económica y reparación de infraestructura a largo plazo para los cordobeses que lo han perdido todo.

No es la primera vez que estos nombres se vinculan a causas sociales. Manuel Turizo ha mantenido un vínculo constante con Montería, promoviendo el talento local, mientras que Luis Alfonso y Yeferson Cossio han utilizado su alcance digital para visibilizar problemáticas previas. En esta ocasión, la unión de sus comunidades digitales permitió una respuesta que, en términos de tiempos de recaudación, resulta inédita para la región.