Constantemente, sin importar la época del año, se escucha sobre inundaciones, sequías y deslizamientos que afectan a los colombianos en su día a día. Uno de los grandes problemas que dificultan aún más todas esas condiciones es el poco acceso que se tiene a la información relacionada con estos eventos.

Este 10 de junio, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó al público una nueva aplicación móvil: ‘Ideam en tu mano’, una herramienta gratuita que permitirá a los ciudadanos tener información oficial sobre eventos climáticos.

El lanzamiento se realizó en compañía de la Embajada de Finlandia en Colombia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, autoridades nacionales, entidades aliadas, medios de comunicación y ciudadanía.

Fue desarrollada gracias a la cooperación entre Colombia y Finlandia, con el propósito de acercar a las personas a la “información científica mediante herramientas innovadoras”.

Durante el evento, la embajadora de Finlandia en Colombia, Eija Rotiner, expresó: “Estamos convencidos de que el acceso a información meteorológica confiable y de calidad es esencial para ayudar a las comunidades a anticipar riesgos, adaptarse a los cambios y construir un futuro más resiliente”.

También declaró que, gracias a esta cooperación entre ambos países, a través del Instituto Meteorológico Finlandés (FMI) y el Ideam, se logra transformar el conocimiento científico para contribuir a beneficios y al desarrollo social sostenible.

Durante el lanzamiento de la aplicación se profundizó en sus funciones, como permitir conocer pronósticos del tiempo sobre temperatura, humedad y precipitaciones, pero los usuarios igualmente tendrán disponibles alarmas relacionadas con deslizamientos de tierra, amenaza por incendios, inundaciones y otros eventos que tengan que ver con las condiciones climáticas.

Las principales funciones de la ‘app’ son:

• Pronósticos del tiempo con actualización permanente.

• Consulta de alertas hidrometeorológicas emitidas por el Ideam.

• Visualización de información geográfica a través de mapas interactivos.

• Acceso gratuito y fácil desde cualquier dispositivo móvil.

• Cobertura para todas las regiones y municipios en Colombia.

El aguacero no da tregua: estas son las zonas de Colombia donde más lloverá del 9 al 12 de junio; el Ideam entregó reporte

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, declaró que “durante años, el Ideam ha trabajado para generar información rigurosa y confiable sobre el tiempo, el clima, el agua y los ecosistemas del país; sin embargo, el verdadero valor de ese conocimiento se materializa cuando llega de manera oportuna, clara y accesible a quienes lo necesitan”.

Además, enfatizó que “con esta nueva herramienta fortalecemos la democratización del acceso a la información oficial, facilitamos la prevención y apoyamos la toma de decisiones de comunidades, autoridades, sectores productivos y ciudadanos”.

De esta manera, aplicaciones como ‘Ideam en tu mano’ se vuelven fundamentales para mantener informadas a las personas y lograr un fácil acceso a lo que está pasando en el país. Los interesados pueden descargar la app en App Store y Google Play.