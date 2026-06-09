El aguacero no da tregua: estas son las zonas de Colombia donde más lloverá del 9 al 12 de junio; el Ideam entregó reporte

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante la semana del 9 al 12 de junio se prevén lluvias en gran parte del territorio nacional, con mayores acumulados en sectores de las regiones Amazonía, Orinoquía y Pacífica.

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El Ideam publicó que “durante la semana se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional”, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias frecuentes, con mayor intensidad el miércoles 10 de junio.

Pronóstico del clima para los próximos días. Foto: Ideam

Además, indicó que “se mantiene la probabilidad de temperaturas elevadas en el centro y sur de la región Caribe, y en el nororiente de la región Pacífica, principalmente finalizando la semana”.

El martes 9 de junio, las precipitaciones más significativas podrían presentarse en el sur y suroriente del país, en departamentos como Huila, Cauca, Nariño, Guaviare, Caquetá, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas. También podrían registrarse lluvias dispersas en Santander, Antioquia, Tolima y el occidente de Cundinamarca. En contraste, en La Guajira, Arauca y Casanare predominarían las condiciones secas.

Para el miércoles 10 de junio, el Ideam prevé una disminución de las lluvias, especialmente en el norte del país. Sin embargo, podrían presentarse precipitaciones en sectores de Antioquia, Caquetá, Santander, Boyacá, Meta, Guaviare, Putumayo y Amazonas.

En las regiones Caribe y Pacífica predominarían condiciones secas, aunque podrían ocurrir lluvias en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en zonas del Atlántico, Córdoba, Cauca y Nariño.

Se esperan fuertes lluvias en gran parte del país. Foto: Ideam

El jueves 11 de junio se espera una reducción de las precipitaciones en gran parte del país, aunque podrían aumentar en sectores del oriente y suroccidente. Los mayores acumulados se pronostican para Arauca, Casanare, Vichada, el noroccidente de Cundinamarca y el suroccidente de Nariño.

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Para el viernes 12 de junio, el Ideam advirtió un incremento de las lluvias “principalmente en el occidente y centro-sur del territorio nacional”.

Las precipitaciones más significativas podrían registrarse en Cesar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas.