¿Pensaba guardar el paraguas? Ideam prevé lluvias en gran parte de Colombia este martes 9 de junio

Las condiciones climáticas seguirán marcando la agenda de buena parte del territorio colombiano durante esta semana. Mientras algunas zonas del país experimentan jornadas con nubosidad variable y temperaturas dentro de los rangos habituales para la época, otras regiones continúan bajo la influencia de sistemas atmosféricos que favorecen la formación de lluvias y tormentas eléctricas.

Colombia tendrá una jornada de lluvias en varias regiones y altas sensaciones térmicas, según el Ideam

Según el pronóstico nacional para las próximas 24 horas, las precipitaciones más importantes se concentrarán en amplias zonas de la Amazonía, la región Andina, el centro y norte del Pacífico, el sur y centro del Caribe y sectores orientales de la Orinoquía. Por el contrario, algunas áreas del centro de la Orinoquía, sectores del oriente de la región andina y zonas específicas del Caribe podrían mantener condiciones más secas y con nubosidad dispersa.

Pronóstico del clima Bogotá

Se espera predominio de condiciones secas en la mayoría de las localidades durante la mañana. No obstante, en Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usaquén podrían registrarse lloviznas intermitentes. En la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad y de la actividad lluviosa. Las precipitaciones más significativas se concentrarían en el occidente, donde podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte. Mientras que en la zona oriental se estiman lluvias ligeras a moderadas. En la noche, se espera una disminución gradual de las precipitaciones, con predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad.

Bogotá tendrá una jornada con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias en varias localidades de la capital. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pronóstico ciudades principales

Tendrán condiciones climáticas variables durante la jornada:

Barranquilla podría registrar lloviznas y lluvias ligeras ocasionales.

Cartagena mantendría tiempo seco con nubosidad parcial.

Bucaramanga espera lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche tras una mañana estable.

Medellín tendría precipitaciones moderadas a fuertes en horas de la tarde y la noche.

Tunja pronostica lluvias ligeras a moderadas.

Cali permanecerá con cielo nublado y lluvias intermitentes durante el día.

Pronóstico por regiones

En la región Caribe se esperan lluvias de moderadas a localmente fuertes sobre el sur de Córdoba, Sucre y Bolívar, así como en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Mientras tanto, el borde costero occidental del Caribe y buena parte de la Alta Guajira tendrían predominio de tiempo seco.

Para la región Pacífica, los meteorólogos prevén una jornada mayormente nublada con precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche. Los departamentos más afectados serían Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

La región andina tampoco escapará de las lluvias. El Ideam pronostica que, después de una mañana relativamente estable, aumentará la nubosidad en departamentos como Huila, Tolima, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Boyacá, Santander y Norte de Santander, donde podrían registrarse precipitaciones durante la tarde y la noche.

Las lluvias más intensas se concentrarán en regiones del Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía durante las próximas 24 horas en Colombia. Foto: Composición Semana/ Getty Images

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