Las próximas 24 horas estarán marcadas por lluvias de moderadas a fuertes en varias regiones de Colombia, especialmente en el Caribe, la Andina, la Pacífica, la Orinoquía y la Amazonía.

Además, el Ideam mantiene vigilancia sobre la presencia de polvo sahariano en el Caribe oriental del país.

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Amplias zonas de Colombia seguirán bajo lluvias durante las próximas 24 horas, según el Ideam

Las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas estarán marcadas por una importante presencia de nubosidad y lluvias en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideam, las precipitaciones más significativas se concentrarán en sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía.

El informe señala que las mayores acumulaciones de lluvia se esperan en áreas del Caribe, especialmente en sectores de Magdalena, Bolívar, Cesar y Sucre durante la mañana.

En horas de la tarde, las precipitaciones podrían extenderse hacia el occidente de La Guajira y algunas zonas de Córdoba. En contraste, la Alta Guajira continuaría con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica un cielo mayormente nublado acompañado de lluvias ligeras intermitentes a lo largo del día.

En la región Andina, las condiciones estarán dominadas por cielos entre parcial y mayormente nublados.

Las lluvias de intensidad moderada a fuerte serán más probables en Antioquia, Santander, Norte de Santander, así como en sectores del occidente y oriente de Boyacá.

También se esperan precipitaciones en Caldas, Risaralda y Quindío, especialmente durante la tarde, la noche y la madrugada.

Por el contrario, Tolima y Huila registrarían tiempo seco o lluvias poco significativas en gran parte del período.

La región Pacífica continuará presentando alta nubosidad.

Lluvias moderadas y fuertes en amplios sectores del oriente de Chocó y del Valle del Cauca durante la tarde, la noche y la madrugada.

En Cauca y Nariño también se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad.

En la Orinoquía, el pronóstico contempla cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias moderadas a fuertes en Arauca, Casanare, Vichada y Meta.

Guainía podría registrar lluvias moderadas a fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que en Amazonas las precipitaciones más relevantes se esperan durante la noche y la madrugada.

En departamentos como Putumayo, Caquetá y Guaviare se prevén lluvias de menor intensidad, especialmente en horas vespertinas y nocturnas.

La sensación térmica seguirá siendo elevada en varios puntos del país, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en La Guajira, Cesar y Magdalena.

Cartagena presentará clima nublado el día de hoy. Foto: ISTOCK

Así estará el clima en algunas de las principales ciudades del país

Barranquilla: cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas, especialmente durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 33 °C.

Cartagena: condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con lluvias ligeras y moderadas durante el día. Las precipitaciones más intensas se esperan en la noche. Temperatura máxima: 32 °C.

Bucaramanga: ambiente mayormente nublado durante gran parte de la jornada. No se descartan lloviznas en la mañana y lluvias ligeras a moderadas en la tarde y la noche. Temperatura máxima: 27 °C.

Medellín: predominará el cielo mayormente nublado. Se esperan algunas lloviznas en la mañana y lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 29 °C.

Se esperan algunas lloviznas en la mañana y lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 29 °C. Tunja: cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en horas de la tarde y la noche. Temperatura máxima: 18 °C.

Cali: cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas durante el día. Las precipitaciones más intensas se prevén en la mañana y durante la noche. Temperatura máxima: 30 °C.

durante el día. Las precipitaciones más intensas se prevén en la mañana y durante la noche. Temperatura máxima: 30 °C. Popayán: condiciones entre parcial y mayormente nubladas. Predominará el tiempo seco en la mañana, pero podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas durante la noche. Temperatura máxima: 27 °C.

Bogotá: la capital tendrá una mañana mayormente nublada y con predominio de tiempo seco, aunque podrían presentarse lloviznas aisladas en el norte de la ciudad.

Durante la tarde se esperan lluvias ligeras en varios sectores, especialmente en el occidente y sur, mientras que en la noche predominarán las condiciones secas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y 20 °C.