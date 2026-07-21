Misteriosa muerte de una mujer y su hijo en apartamento de El Rodadero, en Santa Marta

Conmoción en Santa Marta por el hallazgo de dos cuerpos sin vida al interior de un apartamento ubicado en el edificio Mar Azul, en la calle 11 con carrera segunda, en el sector turístico de El Rodadero.

Niña de dos años murió tras ataque indiscriminado en Atlántico: el agresor disparó desde la ventana

De acuerdo con medios locales, trabajadores de dicho edificio alertaron a las autoridades, quienes al llegar al apartamento encontraron muerta sobre una cama, esta noche de lunes, 20 de julio, a una mujer de aproximadamente 52 años.

Al continuar inspeccionando el lugar, las autoridades hallaron a un joven de unos 22 años en un baño. Información preliminar da cuenta de que, al parecer, los fallecidos serían madre e hijo, de acuerdo al registro hecho por ambos al momento de ingresar al edificio.

Si bien los resultados de las necropsias adelantadas por Medicina Legal serán clave para establecer la causa puntual de la muerte de estas dos personas, afirman que los cadáveres no presentaban señales evidentes de violencia.

Cuerpo sin vida fue hallado en un basurero

En el municipio de Fusagasugá, un hombre presuntamente asesinó a su hermano y ocultó el cuerpo, en hechos ocurridos en una vivienda de esa población cundinamarquesa.

Tras estos hechos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Jairo Muñoz Ciprián, un individuo de 45 años señalado como presunto responsable del crimen.

“Los elementos materiales probatorios recaudados por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que el homicidio se cometió el pasado 5 de julio al interior de la vivienda del procesado. Las cámaras de seguridad dan cuenta de que el presunto agresor habría sacado el cuerpo del inmueble para ocultar la evidencia”, indicaron desde la Fiscalía General de la Nación, el pasado 9 de julio.

John Jairo Muñoz Ciprián, de 45 años, señalado de asesinar a su hermano. Foto: Fiscalía

Desde el ente investigador también señalaron que el cuerpo sin vida del hermano de John Jairo Muñoz Ciprián fue hallado el martes 7 de julio en un basurero del barrio Gaitán de Fusagasugá.

Tras el hallazgo por parte de uniformados de la Policía Nacional, se estableció que el cuerpo estaba envuelto en una lona azul y presentaba heridas causadas por arma cortopunzante.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, al presunto asesino, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.