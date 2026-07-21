Dura condena contra el taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá. Pasará un cuarto de siglo en la cárcel

El 8 de noviembre de 2025, José Eduardo Chalá manejó su taxi en la localidad de San Cristóbal (sur de Bogotá) en estado de embriaguez. Ese acto se convirtió en una tragedia luego de que perdió el control del vehículo y atropelló a toda una familia.

Fiscalía imputó nuevos cargos a taxista que, en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas en Bogotá

Las 11 personas, que pasaban frente a unos establecimientos de comercio, terminaron arrolladas por Chalá. Entre las víctimas había varios niños; uno de ellos resultó con lesiones de extrema gravedad y se convirtió en la base de una imputación por el delito de tentativa de homicidio.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el hoy condenado conducía un vehículo de servicio público tipo taxi con grado tres de alcoholemia y en exceso de velocidad y embistió a las personas que transitaban por el barrio Santa Rita”, señaló la Fiscalía.

En el curso de la investigación, la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad que tendría este taxista en los delitos imputados, que ahora hacen parte de una dura sentencia condenatoria, que quizás está entre las más altas por hechos similares.

José Eduardo Chalá, taxista que arrolló a 11 personas, enfrenta una condena de más de 28 años de cárcel. Foto: Fiscalía

“Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez penal de conocimiento condenara a 28 años y 5 meses de prisión al taxista José Eduardo Chalá Franco por su responsabilidad en arrollar con su vehículo a 11 personas, en hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025 en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá”, indicó la Fiscalía.

La condena supera un cuarto de siglo y tendrá que cumplirse en un centro carcelario, informó la Fiscalía. A esto se suma otro proceso en contra del taxista, pues uno de los menores que resultó herido falleció cuando avanzaba el juicio por el accidente de tránsito.

“Este hombre fue declarado responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones personales dolosas agravadas y lesiones simples y deberá cumplir la condena en centro carcelario. En la decisión judicial también le fue impuesta una multa de 19,42 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer funciones y cargos públicos por el mismo tiempo de la pena principal”, explicó el ente acusador.

Cámaras de seguridad de la zona evidenciaron el aparatoso accidente. Foto: Tomado de Redes Sociales

Además de la condena y la multa, el taxista sigue vinculado a otro proceso. La Fiscalía espera avanzar en la investigación y establecer su responsabilidad en el cargo de homicidio culposo.