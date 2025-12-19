Bogotá

Fiscalía imputó nuevos cargos a taxista que, en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas en Bogotá

Esta decisión se da luego de que una de las víctimas del accidente muriera.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de diciembre de 2025, 1:54 p. m.
José Eduardo Chala es el taxista que arrolló a 11 personas, entre ellos varios menores de edad.
José Eduardo Chala es el taxista que arrolló a 11 personas, entre ellos varios menores de edad. Foto: Fiscalía

Tal como lo anticipó SEMANA en su momento, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a José Eduardo Chalá Franco, un taxista que en estado de embriaguez habría arrollado con su vehículo a 11 personas el pasado 8 de noviembre, en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Habla amigo del taxista que dejó con muerte cerebral a niños tras atropellarlos: contó cada cuánto se emborrachaba

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el exceso de velocidad y el grado tres de alcoholemia que presentaba, como lo certificó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ocasionaron que el conductor perdiera el control del taxi y chocara con un grupo de peatones”, dice el comunicado difundido este viernes, 19 de diciembre.

Este hombre fue capturado en situación de flagrancia y judicializado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambos agravados. En esa diligencia aceptó los cargos imputados.

Este es el hombre que iba manejando el vehículo y ocasionó el accidente.
Este es el hombre que iba manejando el vehículo y ocasionó el accidente. Foto: Fiscalía

Posteriormente, el 11 de noviembre, una de las víctimas, Karol Stepanía Arturo Torres, niña de 15 años, falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas. Por lo tanto, la imputación debía cambiar.

Bogotá

Balacera en Bogotá deja una persona muerta: esto reportó la Policía

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el viernes 19 de diciembre

Bogotá

Lo que dice la familia de Jean Claude Bossard tras la condena al menor que lo asesinó en el norte de Bogotá

Bogotá

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 18 de diciembre

Bogotá

Extorsión, tortura y lavado de activos: el mapa financiero del ‘Tren de Aragua’ que fue desarticulado por el Gaula de la Policía

Bogotá

Bogotá Despierta en 2025: horarios extendidos y ofertas culturales en Navidad

Nación

Buscan a taxista que casi atropella a funcionarios judiciales que participaban en una marcha en Bogotá. Este es el video

Bogotá

Habló familiar de Karol Arturo Torres, menor que murió tras ser arrollada por un taxista ebrio en Bogotá: hizo petición

Bogotá

Taxista borracho se enfrentará a nuevos cargos tras la muerte de una de las víctimas que arrolló

“Ante esta nueva situación, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá hizo una adición a la imputación y sumó el delito de homicidio agravado, el cual no fue aceptado. El taxista procesado seguirá privado de la libertad en un establecimiento carcelario”, puntualizó la Fiscalía.

Para la Fiscalía, el taxista representa un peligro para la sociedad, puesto que en su vehículo, que a la vez es su instrumento de trabajo, provocó el accidente que puso a otros niños en grave estado de salud.

Entre los elementos de prueba que presentó la Fiscalía para la imputación de cargos e insistir en la medida de aseguramiento, se encuentran los videos de seguridad que captaron minuto a minuto el accidente de tránsito.

Mas de Bogotá

José Eduardo Chala es el taxista que arrolló a 11 personas, entre ellos varios menores de edad.

Fiscalía imputó nuevos cargos a taxista que, en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas en Bogotá

Así quedó la escena en la que el presunto delincuente murió.

Balacera en Bogotá deja una persona muerta: esto reportó la Policía

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el viernes 19 de diciembre

Hoy sancionaron al joven de 17 años por el asesinato de Jean Claude Bossard.

Lo que dice la familia de Jean Claude Bossard tras la condena al menor que lo asesinó en el norte de Bogotá

Clima en Bogotá

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 18 de diciembre

Finanzas criminales del Tren de Aragua

Extorsión, tortura y lavado de activos: el mapa financiero del ‘Tren de Aragua’ que fue desarticulado por el Gaula de la Policía

Show de Navidad en la Plaza de Bolívar de Bogotá: horarios para disfrutar este evento totalmente gratis

Bogotá Despierta en 2025: horarios extendidos y ofertas culturales en Navidad

Revendedores de pasajes de TransMilenio fueron trasladados a centros de protección.

A alias Peliteñida se le acabó el negocio con colados en TransMilenio: fue trasladada a Centro de Protección junto a cinco revendedores

Fuertes lluvias y granizo en Bogotá.

Fuertes lluvias y granizo en varios puntos de Bogotá colapsaron la movilidad en la Autopista Norte

Noticias Destacadas