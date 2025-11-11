Suscribirse

Bogotá

Taxista borracho se enfrentará a nuevos cargos tras la muerte de una de las víctimas que arrolló

Abogado penalista habló en SEMANA sobre lo que se enfrentará el taxista luego del fallecimiento de una menor.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

12 de noviembre de 2025, 2:32 a. m.
Este es el hombre que iba manejando el vehículo y ocasionó el accidente.
Este hombre será enviado a la cárcel. | Foto: Fiscalía

José Eduardo Chala es el taxista que arrolló a 11 personas -entre ellos varios menores de edad-, quien fue capturado y enviado a la cárcel tras aceptar los cargos.

La Fiscalía General de la Nación lo presentó ante los jueces de control de garantías para imputar los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales agravada.

Sin embargo, tras la muerte de Karol Stepanía Arturo Torres, niña de 15 años, que resultó gravemente herida en este accidente, los cargos contra este sujeto deberán cambiar.

Contexto: Habla amigo del taxista que dejó con muerte cerebral a dos niños tras atropellarlos: contó cada cuánto se emborrachaba

Ante esto, Francisco Bernate, abogado penalista, habló en SEMANA sobre lo que se enfrentará el taxista luego del fallecimiento de la menor que se encontraba con muerte cerebral.

“La Fiscalía debe solicitar de inmediato una audiencia ante juez de garantías para notificar los hechos y la calificación jurídica, anunciando que no es un homicidio tentado, sino consumado”, dijo el abogado inicialmente.

Accidente de taxi en Bogotá y el hombre que iba manejando el vehículo.
Accidente de taxi en Bogotá y el hombre que iba manejando el vehículo. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Fiscalía

Por el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento sobre este nuevo proceso judicial. Se espera que en las próximas horas se conozca un comunicado oficial.

Habrá de modificar la audiencia que ya se celebró y, por lo tanto, respecto de la persona que murió, no se tienen como aceptados los cargos”, puntualizó Bernate en SEMANA.

Para la Fiscalía, el taxista representa un peligro para la sociedad, puesto que en su vehículo, que a la vez es su instrumento de trabajo, provocó el accidente que tiene a otros tres niños en grave estado de salud. De ahí la necesidad de que permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

Entre los elementos de prueba que presentó la Fiscalía para la imputación de cargos e insistir en la medida de aseguramiento, se encuentran los videos de seguridad que captaron minuto a minuto el accidente de tránsito, además de los resultados de Medicina Legal que advierten que el taxista se encontraba en grado dos de alcoholemia.

