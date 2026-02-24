Nación

Taxista que llevó a Diana Ospina rindió declaración en la Fiscalía y entregó detalles de los hechos

En videos de seguridad se observa cuando Diana Ospina toma un taxi en el sector de Chapinero.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 11:20 a. m.
Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.
Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer. Foto: API

En las últimas horas se conocieron algunos videos de seguridad, de cámaras que registraron el momento exacto en el que Diana Ospina, la mujer que fue reportada como desaparecida desde la madrugada del pasado domingo 22 de febrero, toma un taxi en el sector de Chapinero norte de Bogotá.

Más tarde aparecieron nuevas imágenes de cómo, cuando está a punto de llegar a su casa, dos hombres se bajan de otro taxi y se suben al vehículo en el que ella se movilizaba. Acto seguido, el taxi siguió su marcha y giró por una cuadra en el sector de Engativá.

Justamente se conoció que ante la Fiscalía se presentó el conductor del primer taxi. Llegó y advirtió que era el conductor quien llevaba el vehículo, y explicó a los fiscales del Gaula, a través de una entrevista, los detalles de lo ocurrido.

La Fiscalía confirmó que quien se acercó a rendir una versión de los hechos fue el conductor o, por lo menos, así lo dejó claro en su declaración. Lo que viene ahora, de acuerdo con fuentes de la investigación, es adelantar actos de verificación que corroboren que lo dicho por este taxista corresponde a la realidad de los hechos.

Para los investigadores resultó fundamental los videos de seguridad del sector de Chapinero, posteriormente, los recuperados cerca de la vivienda de Diana Ospina; de esta manera fue posible identificar los vehículos y de manera rápida a los propietarios que advirtieron cómo esos vehículos eran entregados a conductores para trabajar en el día y la noche.

Nuevos detalles de la desaparición de Diana Ospina tras tomar un taxi: mensajes borrados, transferencias y una extraña publicación

Se espera que la declaración del taxista se pueda confrontar con la que entregue Diana Ospina, una vez se encuentre en condiciones para rendir su versión de los hechos. De esta forma, acercarse a los responsables del secuestro y el hurto.

Diana Ospina llegó al CAI Mirador, en el centro-oriente de Bogotá, y de manera inmediata la policía la atendió, informaron a los superiores y se procedió a trasladarla hasta su lugar de residencia en la localidad de Engativá. En apariencia se encontraba en buen estado de salud; sin embargo, se hacen necesarios algunos exámenes médicos para descartar cualquier problema en su condición.

Este video es pieza clave en la investigación.
Este video es pieza clave en la investigación por la desaparición de Diana Ospina. Foto: Instagram @theatronbogota / @anaidlegna

Una fiscal del Gaula en Bogotá se encarga de adelantar todos los actos de verificación que incluyen la recolección de videos de seguridad, las declaraciones y todo lo necesario que permita identificar a los responsables del secuestro de Diana Ospina.

