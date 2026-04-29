Identifican a hincha del Real Cartagena implicado en asesinato de líder de barras del Junior: ofrecen recompensa por su captura

Las autoridades lograron identificar y emitir una orden de captura contra una de las tres personas señaladas de asesinar brutalmente al líder de una barra brava del Junior de Barranquilla, momentos después de que este equipo jugara en Cartagena contra el Palmeiras.

Los hechos sucedieron la noche del 8 de abril; decenas de personas armadas con puñales, palos y piedras atacaron a las barras bravas del Junior de Barranquilla mientras estas abandonaban el estadio Jaime Morón.

Las crueles agresiones quedaron grabadas en videos aficionados y se hicieron tendencia en redes sociales.

Una de las más violentas dejó ver a una persona se acerca a otra que yacía indefensa en el suelo y la ataca sin ningún tipo de piedad con un arma blanca, mientras otro hombre le lanza a la víctima un objeto contundente. Como si la agresión no fuera necesaria, otro hombre agrede con otra arma blanca.

“Para nosotros no son hinchas ni son barristas; para nosotros los vamos a tratar como unos delincuentes, como unos bandidos y criminales que se apropian o se disfrazan de hinchas para cometer este tipo de acciones”, dijo en su momento el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández.

Disturbios en Cartagena. Foto: Suministrado a SEMANA.

“La complejidad se presentó al momento del traslado de las barras hacia la ciudad de Barranquilla, en varios barrios de la ciudad de Cartagena, donde inclusive de manera oportuna e inmediata la Policía actuó, donde también estuvo la Infantería de Marina, pero desafortunadamente este lamentable hecho enluta de gran manera lo que queríamos o lo que queremos para esta ciudad como un evento de talla internacional”, sostuvo el funcionario.

Jafre José Hernández, buscado por asesinato de un hincha del Junior en Cartagen.a Foto: Redes sociales.

En las últimas horas se conoció que ante un juez de la república se identificó a uno de los presuntos responsables, y el togado emitió una orden de captura en su contra.

La víctima mortal fue identificada como Gabriel Alfredo Acosta Navas, señalado líder de la barra brava Los Kuervos, pero en su facción Cartagena.

“Hoy podemos decirle a la opinión publica que un juez de la república permite la orden de captura de un individuo cartagenero, que obedece al nombre de Jafre José Hernández”, dijo el brigadier general Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

Según el oficial, este es uno de los tres agresores que aparece en el video.

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“Es uno de los tres individuos que, al menos en recolección técnica en el trabajo de policía judicial, se observó que causó tanto repudio y rechazo”, añadió el oficial.

Información obtenida por la Policía asegura que es de una de las barras del Real Cartagena, " también se ha podido establecer que es un individuo aproximadamente 24 años de edad cartagenero de nacimiento".

Por esta persona, la Policía está ofreciendo 20 millones de pesos.