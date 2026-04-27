La ciudad de Cartagena es uno de los destinos preferidos de los viajeros por su combinación de historia, cultura y belleza natural. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está lleno de calles coloniales, balcones coloridos y lugares emblemáticos como la Ciudad Amurallada y el Castillo de San Felipe, que transportan a los visitantes a otra época.

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Además, es un destino que ofrece playas paradisíacas y experiencias únicas en el mar Caribe, con una amplia oferta hotelera y de entretenimiento, que pueden disfrutarse bajo un clima agradable.

Sin embargo, los encantos de ir por esta zona del país no se encuentran solo en la ciudad, en sus alrededores también hay destinos que vale la pena conocer debido a su belleza y a su importancia histórica.

Fuerte San Fernando de Bocachica. Foto: Getty Images

Uno de ellos es Bocachica, un corregimiento de pescadores, ubicado a 45 minutos de Cartagena y es considerado uno de los secretos mejor guardados del turismo en el Caribe colombiano. Sus calles son verdaderas joyas arquitectónicas que encierran un alto valor artístico e histórico.

Su atractivo turístico más importante es, sin duda, el fuerte de San Fernando de Bocachica. Se trata de una fortaleza española en América ubicada al frente de la Batería de San José, que tenía como propósito proteger el paso por el canal de Bocachica.

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La estructura, construida en piedra casi en su totalidad, es considerada una de las construcciones militares hispánicas más importantes en América. Con forma de herradura, este muro de protección fue construido sobre un lugar alto de la isla de Carex, hoy conocido como Tierrabomba, según información del portal oficial Colombia Travel.

Los planos los hizo el ingeniero Mac Evan y las obras se iniciaron en 1753. En ambos extremos surgen dos baluartes que miran hacia el norte. Las bóvedas, por su parte, se utilizaron como prisiones.

Actualmente, estos fuertes constituyen un patrimonio histórico y arquitectónico de Cartagena y se encuentran abiertos a la visita de propios y foráneos que deseen saber más sobre estas imponentes construcciones y las historias que tuvieron lugar allí.

El Fuerte de San Fernando se encuentra la isla de Tierrabomba. Foto: Colombia Travel/API.

No obstante, los fuertes no son lo único para disfrutar. En este destino los viajeros pueden gozar de playas y aguas tranquilas ideales para pasar momentos especiales de descanso y relajación.

Para llegar hasta Bocachica es fácil. Si el viajero está en Cartagena debe dirigirse hasta el Muelle de La Bodeguita, ubicado cerca de la Torre del Reloj y tomar una lancha rápida hasta este lugar, pero una de las recomendaciones es asesorarse y negociar bien el precio antes de tomar el servicio porque no hay tarifas fijas, sino que los lancheros las definen y, en ocasiones, suelen ser muy altas.