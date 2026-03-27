El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pasó por El Debate de SEMANA, que dirige Yesid Lancheros, no solo para hacer un balance político, sino para defender lo que considera una transformación profunda de la ciudad. Según el mandatario, Cartagena dejó atrás años de inestabilidad institucional y falta de visión.

“Cartagena no tenía un plan claro, se había extraviado. Hoy recuperó el rumbo, el brillo y, sobre todo, el orgullo”, aseguró.

Ese cambio, explicó, no es únicamente una percepción, sino el resultado de una serie de decisiones orientadas a recuperar la gobernabilidad y la capacidad de ejecución. Durante varios años, Cartagena estuvo marcada por la inestabilidad administrativa, con cambios constantes en el liderazgo, dificultades para consolidar proyectos y una desconexión entre lo que se planeaba y lo que realmente se ejecutaba. Esa situación generó retrasos, pérdida de oportunidades, obras inconclusas y un deterioro progresivo en la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones.

Hoy, según el alcalde, ese panorama comienza a revertirse con una administración que prioriza la ejecución, la planificación y la continuidad.

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Los indicadores respaldan su afirmación. Más de 6 billones de pesos en inversión pública —una cifra sin precedentes— están financiando proyectos en educación, salud, infraestructura vial, espacio público y cultura. Para Turbay no se trata solo de ejecutar recursos, sino de generar resultados visibles para los ciudadanos. La apuesta, insiste, es que cada peso invertido tenga un impacto concreto en la vida de las personas, contribuya a cerrar brechas sociales históricas y permita demostrar que la gestión pública puede ser eficiente, transparente y orientada a resultados.

El símbolo más ambicioso de esta transformación es el Gran Malecón del Mar, un proyecto que busca reconectar a Cartagena con su línea costera y generar nuevos espacios públicos de calidad. Este año se entregarán los primeros tramos, que incluyen zonas para deporte, contemplación y turismo.

El Gran Malecón del Mar, uno de los proyectos de transformación más ambiciosos de la actual administración. Foto: Alcaldía de Cartagena/API

La obra no solo tiene un componente urbanístico, sino también simbólico: representa una nueva manera de entender la ciudad, más abierta al mar, más integrada y con mayor calidad en sus espacios.

“El malecón tiene que ser el mejor del mundo”, afirmó el alcalde, quien lo considera uno de los grandes legados de su administración. La expectativa es que este proyecto se convierta en un nuevo ícono urbano, capaz de posicionar a Cartagena frente a otras ciudades del Caribe, atraer inversión privada, dinamizar la economía y generar empleo.

Además, se proyecta como un punto de encuentro ciudadano que fortalezca el sentido de pertenencia y contribuya a la apropiación del espacio público.

A esta obra se suma el Complejo Deportivo de Chambacú, ubicado en un sector históricamente deteriorado que pasó de ser foco de problemas sociales a convertirse en un espacio de integración ciudadana. Canchas, zonas recreativas, espacios para mascotas y escenarios deportivos hacen parte de esta intervención. Lo que antes era un lugar asociado al abandono y la inseguridad, hoy se proyecta como un entorno digno para la convivencia.

El plan de transformación también incluye la recuperación de corredores históricos, parques y plazas, así como la construcción y mejoramiento de más de 100 kilómetros de vías y la entrega de hospitales y centros de desarrollo infantil. Estas intervenciones buscan no solo mejorar la infraestructura, sino también ordenar la ciudad, hacerla más funcional y elevar su competitividad frente a otros destinos del Caribe y América Latina.

Nuevas inversiones

Durante la entrevista, Turbay anunció nuevas inversiones que refuerzan su apuesta por el desarrollo social. Destinó 50.000 millones de pesos para subsidios de vivienda dirigidos a familias que no logren completar el cierre financiero de sus hogares, una de las principales barreras para acceder a vivienda propia en la ciudad.

“Recibimos colegios en estado ruinoso. Hoy queremos entregar ambientes dignos para los estudiantes”, afirmó el alcalde Turbay. Foto: Publicaciones Semana

Con este programa, la administración busca reducir el déficit habitacional, dinamizar el sector de la construcción y ofrecer soluciones concretas a miles de familias.

A esto se suma una inversión similar para mejorar 40 instituciones educativas públicas. “Recibimos colegios en estado ruinoso. Hoy queremos entregar ambientes dignos para los estudiantes”, afirmó. El alcalde subrayó que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social.

En materia de movilidad, el alcalde proyecta nuevos intercambiadores viales y una vía estratégica que conectará sectores populares con la zona norte de la ciudad, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la integración urbana.

Pero quizás la apuesta más innovadora es el transporte público acuático. El proyecto busca aprovechar la bahía y los canales de Cartagena para movilizar pasajeros mediante embarcaciones eléctricas integradas al sistema de transporte masivo. “La ciudad siempre le dio la espalda al agua. Ahora queremos convertirla en solución”, explicó.

La recta final

El impulso a la infraestructura coincide con un repunte del turismo. Cartagena registró cifras récord de visitantes, con más de un millón de personas en la última temporada alta, incluyendo un crecimiento sostenido del turismo nacional.

A esto se suma la apertura del hotel Four Seasons, considerada por el alcalde como una señal de confianza internacional en la ciudad. La llegada de esta inversión refuerza la apuesta por atraer un turismo de mayor nivel y consolidar a Cartagena como un destino competitivo en el Caribe.

Para Turbay, el objetivo es transformar el modelo turístico: pasar de una oferta desordenada a una más sostenible, basada en cultura, patrimonio, deporte y turismo religioso.

Uno de los cambios más visibles de su administración fue la eliminación de los coches de caballos en el centro histórico, reemplazados por vehículos eléctricos. Los animales fueron entregados en adopción, en una decisión que generó controversia, pero que marcó un giro hacia una ciudad más moderna y alineada con estándares internacionales.

Con 20 meses aún por delante, el alcalde asegura que su prioridad es clara: entregar todas las obras en marcha y consolidar el momento de la ciudad. “Aquí no se ponen primeras piedras, aquí se entregan proyectos”, afirmó.

Más allá de las cifras, su mensaje apunta a la sostenibilidad del proceso. Cartagena, insiste, no puede volver al pasado ni repetir errores que afectaron su desarrollo.

“La ciudad entendió que se merece lo mejor. Y lo mejor solo se logra con decisiones, ejecución y visión”, concluyó.