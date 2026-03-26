Dumek Turbay contó lo que pasó después de que dijera que quiere volver a ser alcalde de Cartagena en 2032: “Tuvo un efecto”

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, habló en El Debate de SEMANA acerca de su futuro político después de que se termine su periodo. El mandatario sorprendió al reiterar que su idea es volver a lanzarse a la Alcaldía.

Según dijo, le gustaría ser el burgomaestre durante los 500 años que cumple la Ciudad Amurallada. “Ese es mi deseo”, manifestó con miras al 2032.

Sin embargo, no la tendrá para nada fácil, ya que aseguró que poco después de que reveló esto, comenzaron a salirle muchos contrincantes. “Esa frase tuvo un efecto porque ahora hay 50 candidatos a la Alcaldía”, comentó.

Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz. Foto: Alejandro Acosta

“Yo voy a apropiarme de unas palabras que dijo Alex Char: ‘Más allá de las dificultades y la exigencia, ser alcalde de tu ciudad es un honor y es un orgullo’. Y realmente Cartagena es fantástica”, añadió.

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Turbay remarcó que tiene más que clara la responsabilidad que todo esto genera, pero indicó que es un reto que le gusta con la idea de seguir ayudando a los cartageneros.

“Yo no puedo fallarle a la gente, tenemos que buscar excelencia, tenemos que ofrecerle lo mejor a la ciudad”, apuntó.

En ese sentido, el alcalde insistió en que solo Dios sabrá lo que le depara para el futuro, pero espera que para el 2032 pueda tener la oportunidad de volver a estar al frente de la Ciudad Amurallada, ya que es uno de sus grandes deseos.

Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz. Foto: Alejandro Acosta

Asimismo, insistió en que llegaría a trabajar con las mismas ganas con las que lo está haciendo hasta ahora. “Siento que tengo brillos y fuerza, y además mucho que aportar. Yo creo que en ese momento puedo decir que aquí estoy”, expresó.

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“Yo sí creo que los 500 años de Cartagena van a ser una fiesta de todo el mundo. Yo me imagino una fiesta superlativa ese 1 de junio del 2033. (…) Y supongo que vendrían delegaciones de todo el mundo, porque a esta ciudad la quiere Colombia y todo el mundo”, añadió.

Con esto, de acuerdo con él, se podría “honrar” esa increíble historia que ha tenido la capital del departamento de Bolívar, que es uno de los puntos centrales del turismo en todo el país.

Pese a que ese es su deseo, Turbay fue claro al advertir que todavía falta mucho tiempo para que llegue ese momento.

“Es un sueño, es como un aspecto romántico, pero al final a lo que aspiro es a que este buen momento tenga sostenibilidad y que Cartagena no vuelva al pasado”, complementó.