Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, revela lo que ha pasado con funcionaria del Gobierno Petro: “Sé que se va a molestar”

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, habló en El Debate de SEMANA sobre cómo ha avanzado la ciudad amurallada a lo largo de estos años que lleva de mandato. Entre otras cosas, destacó el proyecto del Gran Malecón del Mar, que ha sido una de sus principales apuestas.

“La decisión la tomamos los cartageneros y la estamos financiando con los recursos de la ciudad”, manifestó.

El mandatario sostuvo que este será posiblemente el principal “legado” que deje su administración y, por lo mismo, aprovechó para enviarle un mensaje a quien reemplace a Gustavo Petro y se convierta en el próximo presidente.

Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz. Foto: Alejandro Acosta

“Nosotros ya tenemos la fase dos del Malecón (…), solo estamos esperando que nos pongan los recursos para financiarnos y creemos que nos los hemos ganado”, dijo.

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Turbay explicó que se necesitan 230 mil millones de pesos y dejó en claro que, gracias a todo el turismo que aporta la capital de Bolívar, debería merecer una financiación completa por parte del Gobierno. “Le estoy hablando a los candidatos”, señaló.

En esta primera fase, que consta de 5 kilómetros, no hubo ninguna colaboración por parte del Ejecutivo de Petro, algo que siempre lo ha puesto a pensar mucho. “La gran pregunta mía es por qué no nos ayudaron”, apuntó.

En ese momento, reveló lo que ha venido pasando con la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas. “Yo sé que se va a molestar, pero tengo que decirlo: llevo ocho meses tratando de hablar con ella y nada”, contó.

Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz. Foto: Alejandro Acosta

“Sé que ha venido a Cartagena, pero como se ha vuelto una característica con nosotros los alcaldes: no existimos. Ella viene y se le olvida que en el esquema del Estado colombiano hay una figura de gobernante local. (…) No le hemos podido contar todo lo que estamos haciendo”, añadió.

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En ese sentido, el alcalde remarcó que le gustaría trabajar en equipo y, junto al Gobierno, sacar adelante proyectos que beneficien a Cartagena. Por lo mismo, le envió un mensaje pidiéndole una mesa de trabajo con la ciudad.

“Si no hay recursos, no importa, pero le queremos contar buenas cosas de Cartagena”, dijo.

Turbay mencionó que si todo sale como se ha venido planeando, los primeros kilómetros del Gran Malecón del Mar se pueden comenzar a disfrutar desde el mes de septiembre.

Además, destacó que lo que se ha venido logrando en la capital de Bolívar ha sido gracias a su equipo de trabajo y a la forma en la que han insistido en sus ideas. “Todos hemos estado a la altura de que la ciudad se pueda recuperar y tuviera esta opción de vivir un gran momento”, complementó.