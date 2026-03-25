Inversión histórica y grandes obras transformarán a Cartagena en este 2026

hablar del ambicioso paquete de obras que busca cambiarle la cara a la ciudad.

Cartagena atraviesa uno de los momentos más ambiciosos de su historia reciente. Con una inversión que asciende a los 6 billones de pesos, la administración distrital puso en marcha un paquete de obras que busca cerrar brechas sociales, modernizar la infraestructura y posicionar a la ciudad como un referente turístico y urbano en América Latina.

El alcalde Dumek Turbay ha definido el 2026 como el año de la consolidación: el punto en el que los proyectos dejarán de ser promesas para convertirse en realidades visibles. En ese camino, la ciudad ya muestra avances concretos. Hoy se ejecutan obras que suman 52 kilómetros de vías nuevas y 116 kilómetros de calles rehabilitadas, una intervención sin precedentes en la movilidad urbana de Cartagena.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Pero el alcance va más allá del concreto. Según la administración, esta dinámica ha permitido generar más de 2.500 empleos directos e indirectos, con la meta de superar los 5.000 al cierre del gobierno, priorizando mano de obra local. La apuesta, aseguran, no solo busca transformar la ciudad físicamente, sino también impactar la calidad de vida y reducir la pobreza.

Infraestructura social y cierre de brechas

Uno de los frentes más sensibles es el de saneamiento básico. En Bayunca y Pontezuela, dos corregimientos históricamente olvidados, avanza la construcción del sistema de alcantarillado que beneficiará a más de 26 mil personas. Durante décadas, estas comunidades convivieron con aguas estancadas y condiciones sanitarias precarias. Hoy, el proyecto se presenta como un símbolo de equidad territorial.

En educación, la inversión también marca un punto de quiebre. Con más de 500 mil millones de pesos destinados al sector, el Distrito construye cinco nuevos colegios y recupera infraestructura que durante años estuvo en ruinas. La meta es ampliar la cobertura y ofrecer condiciones dignas a miles de estudiantes, especialmente en zonas vulnerables.

Otro proyecto insignia de la administración es el Gran Malecón del Mar, una megaobra que no solo busca redefinir la relación de Cartagena con su litoral, sino transformar su modelo urbano. La primera fase, de 5,07 kilómetros, contempla senderos peatonales, ciclorrutas, zonas verdes, plazoletas y espacios turísticos a lo largo del Caribe.

La intervención también incluye obras de protección costera para mitigar la erosión, como la construcción de espolones y la recuperación de playas. En paralelo, se proyecta como un eje de integración urbana que conectará el norte de la ciudad con su corazón histórico, generando nuevas dinámicas económicas y sociales.

Se estima que por este corredor circularán diariamente unas 25 mil personas y que, además, generará empleo para cientos de actores de playa. La apuesta es clara: convertir el espacio público en motor de desarrollo y en un punto de encuentro entre cartageneros y visitantes.

Apuestas de ciudad

A este proyecto se suman otras obras estructurales que buscan resolver problemas históricos. En Bocagrande y Castillogrande avanza una intervención integral sin precedentes para enfrentar las inundaciones y el aumento del nivel del mar, dos de las principales amenazas para estas zonas.

"4 en 1" es un ambicioso proyecto que busca mitigar las inundaciones en Bocagrande y Castillogrande. Foto: Alcaldía de Cartagena - API

El proyecto contempla una solución hidráulica de gran escala, con estructuras de contención a lo largo de la bahía y un sistema subterráneo de drenaje que recogerá y gestionará las aguas lluvias mediante estaciones de bombeo automáticas. A esto se suma la renovación total del paseo peatonal y de la Avenida Chile, incorporando criterios de accesibilidad, sostenibilidad y espacio público de calidad.

Más allá de una obra puntual, se trata de una transformación urbana completa que busca proteger la ciudad frente al cambio climático y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida en uno de sus sectores más emblemáticos.

En paralelo, el intercambiador vial de La Carolina busca descongestionar uno de los puntos más críticos de tráfico y reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento, mientras que el complejo deportivo de Nuevo Chambacú se perfila como un nuevo epicentro de recreación y deporte.

El componente cultural también toma fuerza con el Distrito Creativo de Manga, un espacio pensado para la cultura, el emprendimiento y la economía naranja, que busca diversificar la vocación productiva de la ciudad.

En medio de este panorama, el turismo continúa siendo un pilar clave. Entre 2023 y 2025 Cartagena registró un crecimiento superior al 20 % en pasajeros movilizados, con un aumento notable en el turismo internacional, que creció más del 29 %.

La ciudad pasó de tener 14 rutas aéreas internacionales a 25 en apenas dos años, fortaleciendo su conexión con mercados estratégicos y consolidando su posicionamiento global. En este contexto, la llegada de nuevas apuestas de alto nivel, como la apertura del hotel Four Seasons, refuerza la confianza de inversionistas internacionales y eleva el perfil de Cartagena como destino de lujo en el Caribe.

La estrategia ahora se enfoca en aumentar el valor económico por visitante, apostándole a un modelo más sostenible y menos dependiente del volumen.

A esta oferta se suma una agenda cultural y religiosa robusta, como la programación de Semana Santa, que combina tradición, turismo y actividades culturales para atraer visitantes y dinamizar la economía local.

Con obras en marcha, indicadores en crecimiento y una narrativa de transformación, Cartagena se juega en 2026 una de sus apuestas más importantes. El reto no es menor: ejecutar con eficiencia, mantener la confianza ciudadana y lograr que el desarrollo llegue a todos los rincones.

De ese balance hablará el alcalde Dumek Turbay este jueves en El Debate de SEMANA, en una conversación con el director del medio, Yesid Lancheros, con quien pondrá sobre la mesa el presente y el futuro de una ciudad que busca, ahora sí, consolidar su cambio.