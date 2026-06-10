“Respétese usted mismo y deje de hacer el ridículo”: el duro sablazo de Jorge Robledo a Gustavo Petro por las elecciones 2026

El exsenador Jorge Enrique Robledo lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro durante El Debate de SEMANA, donde cuestionó sus constantes señalamientos sobre presuntas irregularidades electorales y le pidió respetar las instituciones y la decisión de los colombianos en las urnas.

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Durante su intervención, Robledo aseguró que espera que el jefe de Estado no repita los cuestionamientos que ha hecho tras la primera vuelta presidencial y que, en caso de una derrota de su sector político, acepte los resultados como ocurre en cualquier democracia.

“Petro es un autoritario y los petristas comen callados. Él no puede condenar por corrupción una elección. Ojalá le dé un ataque de sensatez y esté dispuesto a reconocer si pierde que perdió, y se acomode a esa realidad”, afirmó.

“¿Dónde están las pruebas?”

Uno de los puntos más duros de su intervención estuvo relacionado con las denuncias de fraude que han surgido desde sectores cercanos al Gobierno tras conocerse los resultados electorales.

Robledo aseguró que no se puede deslegitimar el proceso democrático sin presentar evidencias y cuestionó directamente al presidente por insinuar irregularidades sin sustento.

“¿De dónde sacó eso? Respete a los colombianos. ¿Cuál autoridad tiene usted para decir que se robaron las elecciones? ¿Dónde tiene las pruebas? ¿Dónde están los que hicieron la contabilidad? No aparecen por ninguna parte. Es ridícula su actuación”, señaló.

El exsenador también defendió el papel de la Registraduría y dijo confiar en que la entidad cumplirá con sus responsabilidades durante la segunda vuelta presidencial.

“Yo soy optimista en que la Registraduría va a cumplir con sus deberes. Saben contar y están para garantizar el proceso”, manifestó.

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“Respete a los colombianos”

Robledo fue más allá y sostuvo que Petro debería cuidar el legado que dejará cuando termine su paso por la Casa de Nariño.

“Respete a los colombianos y respétese usted mismo. Usted hizo una carrera política, ganó la Presidencia de la República. No le deje al país como recuerdo de su estadía en la Casa de Nariño este tipo de comportamientos”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión política por la segunda vuelta presidencial, una campaña que ha estado marcada por acusaciones cruzadas, denuncias sobre el proceso electoral y advertencias sobre posibles escenarios de polarización.

Aunque Robledo aseguró que no comparte plenamente las posiciones de ninguno de los dos sectores que disputan la Presidencia, es decir, ni de Abelardo de la Espriella ni de Iván Cepeda, insistió en que el respeto por los resultados electorales debe estar por encima de cualquier diferencia política y advirtió que desconocer la voluntad de los votantes podría profundizar la incertidumbre en el país.