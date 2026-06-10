Estos son los 24 congresistas latinoamericanos que condenaron el tuit de “Heil Hitler” de Gustavo Petro

Siguen las polémicas por cuenta de la publicación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien generó una gran controversia al publicar la frase “Heil Hitler” en su cuenta de X como respuesta a una columna de opinión del diario El Espectador que respaldaba al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
El mensaje fue publicado el domingo, 7 de junio, como respuesta a un artículo titulado “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica”, escrito por el periodista Felipe Zuleta Lleras, un conocido opositor al gobierno de Gustavo Petro, quien recibió el comentario del mandatario colombiano.
La expresión, históricamente asociada al saludo del régimen nazi de Adolf Hitler, desató una ola de condenas que escaló hasta las Naciones Unidas y se sumó al rechazo de dos docenas de legisladores de 14 países latinoamericanos.
Los legisladores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay declararon en un comunicado conjunto impulsado por el Movimiento contra el Antisemitismo que “el uso de referencias al nazismo no debe convertirse en una herramienta retórica para desacreditar posturas políticas o ideológicas”.
Señalaron que el incidente no puede verse de forma aislada, dado que Petro ha utilizado repetidamente ese tipo de referencias al referirse a opositores, críticos y medios de comunicación. Desde 2025, el mandatario ha aplicado el término “nazi” a opositores, partidos, medios de comunicación y funcionarios con quienes ha tenido diferencias.
El gobierno de Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, acusó a Petro de una “pérdida total del compás moral” y calificó la publicación de “una mancha indeleble” para el legado del país.
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, exigió disculpas públicas al mandatario colombiano y fijó como plazo el miércoles, cuando Petro participaría en un encuentro en Washington.
La Liga Antidifamación de Nueva York también reaccionó con dureza: “El presidente de Colombia publicó ‘Heil Hitler’ en 2026. Un jefe de Estado electo no debería tener que escuchar explicaciones sobre por qué publicar un lema nazi es monstruoso e inaceptable. No hay excusa ni contexto que lo justifique.”
Por su parte, desde el Congreso de los Estados Unidos, el representante a la Cámara por el Partido Republicano, el estadounidense Carlos Giménez, respondió directamente a la publicación del presidente Petro y calificó el mensaje del mandatario colombiano como “totalmente repugnante”, según manifestó en su cuenta de X.
Esta es la lista de los legisladores que condenaron la declaración:
Argentina
Damián Arabia
Sabrina Ajmechet
Patricia Holman
Brasil
Eduardo Pazuello
Colombia
Sara Castellanos
Lorena Ríos
Costa Rica
Wilson Jiménez
Chile
Miguel Calisto
Ecuador
Andrés Castillo
Joan Guevara
Guatemala
Lucrecia Samayoa
Fidel Reyes Lee
Honduras
Adrián Martínez
Karla Calero
Lissi Cano
México
Raúl Torres
Panamá
Manuel Cohen
Paraguay
Noelia Cabrera
Perú
Javier Padilla
República Dominicana
Elías Wessin
Jorge Zorrilla
Uruguay
Maximiliano Campo
Conrado Rodríguez
Javier García