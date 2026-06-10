Estos son los 24 congresistas latinoamericanos que condenaron el tuit de “Heil Hitler” de Gustavo Petro

Siguen las polémicas por cuenta de la publicación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien generó una gran controversia al publicar la frase “Heil Hitler” en su cuenta de X como respuesta a una columna de opinión del diario El Espectador que respaldaba al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

El mensaje fue publicado el domingo, 7 de junio, como respuesta a un artículo titulado “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica”, escrito por el periodista Felipe Zuleta Lleras, un conocido opositor al gobierno de Gustavo Petro, quien recibió el comentario del mandatario colombiano.

“Estupidez mía”: el presidente Gustavo Petro habló desde Nueva York de su polémico mensaje “Heil Hitler”

La expresión, históricamente asociada al saludo del régimen nazi de Adolf Hitler, desató una ola de condenas que escaló hasta las Naciones Unidas y se sumó al rechazo de dos docenas de legisladores de 14 países latinoamericanos.

El presidente Petro generó indignación en las redes sociales. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images y Presidencia

Los legisladores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay declararon en un comunicado conjunto impulsado por el Movimiento contra el Antisemitismo que “el uso de referencias al nazismo no debe convertirse en una herramienta retórica para desacreditar posturas políticas o ideológicas”.

Señalaron que el incidente no puede verse de forma aislada, dado que Petro ha utilizado repetidamente ese tipo de referencias al referirse a opositores, críticos y medios de comunicación. Desde 2025, el mandatario ha aplicado el término “nazi” a opositores, partidos, medios de comunicación y funcionarios con quienes ha tenido diferencias.

El gobierno de Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, acusó a Petro de una “pérdida total del compás moral” y calificó la publicación de “una mancha indeleble” para el legado del país.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, exigió disculpas públicas al mandatario colombiano y fijó como plazo el miércoles, cuando Petro participaría en un encuentro en Washington.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La Liga Antidifamación de Nueva York también reaccionó con dureza: “El presidente de Colombia publicó ‘Heil Hitler’ en 2026. Un jefe de Estado electo no debería tener que escuchar explicaciones sobre por qué publicar un lema nazi es monstruoso e inaceptable. No hay excusa ni contexto que lo justifique.”

Por su parte, desde el Congreso de los Estados Unidos, el representante a la Cámara por el Partido Republicano, el estadounidense Carlos Giménez, respondió directamente a la publicación del presidente Petro y calificó el mensaje del mandatario colombiano como “totalmente repugnante”, según manifestó en su cuenta de X.

Le caen encima a Gustavo Petro por publicación en redes que ha generado indignación: “Más dictador se ve”

Esta es la lista de los legisladores que condenaron la declaración:

Argentina

Damián Arabia

Sabrina Ajmechet

Patricia Holman

Brasil

Eduardo Pazuello

Colombia

Sara Castellanos

Lorena Ríos

Costa Rica

Wilson Jiménez

Chile

Miguel Calisto

Ecuador

Andrés Castillo

Joan Guevara

Guatemala

Lucrecia Samayoa

Fidel Reyes Lee

Honduras

Adrián Martínez

Karla Calero

Lissi Cano

México

Raúl Torres

Panamá

Manuel Cohen

Paraguay

Noelia Cabrera

Perú

Javier Padilla

República Dominicana

Elías Wessin

Jorge Zorrilla

Uruguay

Maximiliano Campo

Conrado Rodríguez

Javier García