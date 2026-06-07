“Totalmente repugnante”: Carlos Giménez, congresista estadounidense, arremete contra mensaje de Petro en X

El congresista estadounidense Carlos Giménez criticó duramente una publicación atribuida al presidente Gustavo Petro en la red social X (antes Twitter), luego de que en el mensaje viral se incluyera la frase “Heil Hitler”.

La reacción del legislador republicano fue inmediata y encendió un nuevo intercambio de tensiones políticas en redes sociales entre figuras de Colombia y Estados Unidos.

El congresista republicano de Estados Unidos, Carlos Giménez, reaccionó públicamente a una publicación atribuida al presidente colombiano Gustavo Petro, en la que se generó controversia por el contenido del mensaje compartido en la red social X (antes Twitter).

La reacción del legislador estadounidense se dio luego de que circulara una captura de pantalla de una publicación atribuida a Petro, en la que aparece la frase “Heil Hitler”.

En respuesta directa a esa publicación, el congresista Giménez escribió en su cuenta oficial:

“Totalmente repugnante utilizar esa frase.”

El mensaje fue publicado el 7 de junio de 2026, en redes sociales, y rápidamente generó reacciones entre usuarios y figuras políticas, tanto en Colombia como en el exterior.

Totalmente repugnante utilizar esa frase. — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) June 7, 2026

El origen del mensaje de Gustavo Petro y la reacción política que desató

El presidente Gustavo Petro generó controversia en redes sociales tras reaccionar a una publicación en la red X de un medio de comunicación que compartía una columna del analista Felipe Zuleta Lleras, en la que este expresaba apoyo al candidato conservador Abelardo de la Espriella.

La publicación destacaba la frase “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica”.

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En respuesta, el jefe de Estado escribió el comentario “Heil Hitler”, una expresión históricamente asociada al saludo utilizado durante el régimen nazi en Alemania.

El mensaje provocó una fuerte reacción en redes sociales debido a su carga simbólica y al contexto histórico vinculado al nazismo.

La respuesta del mandatario abrió un nuevo debate político en el entorno digital.

Entre las críticas, el concejal Humberto “Papo” Amín cuestionó el comentario y lanzó señalamientos políticos contra Petro, comparando posturas entre el presidente y el candidato Abelardo de la Espriella, lo que incrementó la polarización en torno a la discusión.