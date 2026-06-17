Congresista de EE. UU. se manifiesta tras el arresto de Beto Coral: “No debe sorprender”

A través de su cuenta de X, el congresista de los Estados Unidos, Carlos E. Giménez, se manifestó abiertamente por el arresto del activista petrista Beto Coral por autoridades migratorias estadounidenses en la tarde del martes, lo cual ha generado duras reacciones por la medida contra el influenciador cercano al Gobierno de Gustavo Petro.

“Hermanos colombianos, no debe sorprender que aquellos que se habían infiltrado en Estados Unidos en función de grupos delictivos sean devueltos al país de forma inmediata”, aseguró el representante a la Cámara por el Estado de la Florida, quien ha sido uno de los críticos más duros del Gobierno Petro desde tierras estadounidenses.

Por ahora se desconocen las causas oficiales de la detención; un detalle que ha despertado especial atención es la participación de Homeland Security Investigations (HSI), una de las principales entidades federales encargadas de las investigaciones criminales en Estados Unidos y que forma parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El senador republicano Bernie Moreno también se manifestó al respecto en un duro mensaje en su cuenta de X. “No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!“, escribió en su cuenta de X.