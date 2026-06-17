Bernie Moreno sobre la detención de Beto Coral: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia!”

El influyente senador republicano, Bernie Moreno, también aprovechó para pronunciarse sobre la polémica detención del activista Beto Coral en las últimas horas.

Beto Coral fue arrestado en Estados Unidos por agentes de ICE. Ha sido uno de los más agresivos defensores de Petro

“No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, dijo Moreno.

“¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!“, escribió el senador en su cuenta de X.

You can’t come to the United States, claim asylum, and then act as a foreign agent to that very government while simultaneously undermining our foreign policy.



Have a nice life back in Colombia Beto! https://t.co/tUoWQrTyCl — Bernie Moreno (@berniemoreno) June 17, 2026

La Embajada de Colombia en Estados Unidos se manifestó respecto a la captura de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral.

El influenciador y activista colombiano fue detenido, hecho que ha provocado numerosas reacciones por parte del Gobierno nacional, entre ellas la del presidente Gustavo Petro, quien expresó su rechazo frente a lo ocurrido.

“Cancillería tiene que moverse”, pidió Petro.

“Que nos lo devuelvan, nosotros pagamos el transporte si es que no tenía derecho a quedarse allá. Y si tenía derecho, pues nos toca movernos porque una injusticia contra un colombiano no podemos permitirla”, dijo el presidente.

#ATENCIÓN Al final del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) confirmó la captura en Estados Unidos de Beto Coral (@Betocoralg). El mandatario pidió a la Cancillería solicitar su libertad. "Es una persecución política", afirmó el presidente.… pic.twitter.com/fFl8nXERP2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 17, 2026

A primeras horas de la mañana de este miércoles, 17 de junio, la canciller Yolanda Villavicencio estableció comunicación con Estados Unidos para conocer con exactitud las razones de la detención de Coral. El embajador Daniel García-Peña Jaramillo hace lo propio.

“En relación con la detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Arizona, el martes 16 de junio de 2026, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular desde el día de ayer y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes”, dice el comunicado de la embajada de Colombia en EE. UU.

Detención de Beto Coral: Embajada de Colombia en EE.UU. confirma que se “activaron las gestiones de asistencia consular”

“La Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al connacional el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”, aseguró el comunicado.

En horas de la mañana, Coral había estado en inmediaciones de la Universidad de Miami con carteles y con más personas a días de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Todo lo documentó por medio de su cuenta de TikTok.

Comunicado de la embajada de Colombia en EE.UU. Foto: Embajada de Colombia en EE.UU.

Coral ha arremetido en diferentes ocasiones contra el expresidente Álvaro Uribe, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“En este momento está en mi casa el HSI, agentes federales, me están llevando. Un abrazo para todos. Sabía que esto iba a pasar en estos momentos y no nos vamos a arrodillar en absoluto. Nunca”, dijo Coral, en un video que grabó y divulgó el periodista Daniel Coronell.