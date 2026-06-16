Beto Coral fue arrestado en Estados Unidos por agentes de ICE. Ha sido uno de los más agresivos defensores de Petro

En la tarde de este martes 16 de junio se dio a conocer la detención del activista colombiano Beto Coral en Arizona, en Estados Unidos.

Se trata de uno de los defensores más agresivos del presidente Gustavo Petro, quien ha arremetido contra el expresidente Álvaro Uribe, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Aunque hasta ahora no existe una versión oficial sobre los motivos de la detención, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la participación de Homeland Security Investigations (HSI), una de las principales agencias federales de investigación criminal de Estados Unidos y que hace parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con la información oficial de esa entidad, HSI no se dedica exclusivamente a asuntos migratorios. Por el contrario, se trata de una agencia encargada de investigar una amplia variedad de delitos federales y actividades criminales que tienen impacto dentro y fuera del territorio estadounidense.

Entre los casos que suele asumir se encuentran investigaciones por trata y tráfico de personas, delitos relacionados con inmigración, fraude documental, explotación infantil, ciberdelitos, lavado de dinero, crimen organizado transnacional, narcotráfico, tráfico de armas, corrupción pública y otros delitos federales cuando la agencia es la autoridad investigadora principal.

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Procedimiento de Ice hoy 16 de junio. Foto: Screenshot 'x'

Las autoridades estadounidenses explican que una detención realizada por HSI generalmente ocurre cuando existe “causa probable y autoridad legal” para proceder contra una persona.

Este tipo de capturas normalmente son el resultado de investigaciones previas y pueden ejecutarse mediante órdenes de arresto, acusaciones formales emitidas por un gran jurado o durante operativos conjuntos con otras agencias federales, estatales o locales.

Sin embargo, la sola participación de HSI en un procedimiento no permite establecer automáticamente cuál es el motivo específico de una captura. Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha indicado si el caso de Coral está relacionado con una investigación criminal, con un proceso migratorio o con algún otro procedimiento federal.

“Los arrestos de HSI suelen producirse después de una investigación que arroja causa probable y pueden ejecutarse mediante órdenes de captura, acusaciones de un gran jurado o en operaciones conjuntas con agencias federales, estatales o locales”, señala la descripción de las facultades de esa autoridad.