Hernán Cadavid le hizo un recorderis a Petro de los “escándalos” con los que terminará su mandato: “Y siga la lista”

A pocos días de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro ha sido duramente cuestionado por varios escándalos como el de las hermanas Guerrero, el de la joven Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil y, el más reciente, el que destapó este sábado 1 de agosto la Revista SEMANA y que compromete a la primera dama, Verónica Alcocer.

Tras lo anterior, el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, le hizo un recorderis a Petro de los “escándalos” con los que cerrará su mandato.

Exclusivo: SEMANA revela nuevas pruebas del escándalo de corrupción que comprometen a Juliana Guerrero y su hermana Verónica

“A 6 días de acabar el Gobierno @petrogustavo cierran con escándalos y descalabro:

Verónica Alcocer y Eva Ferrer

Juliana Guerrero y hermana

Gabriela Muñoz, familia y Aeronáutica Civil

Angie Rodríguez

Contrataciones y endeudamientos de última hora

Y siga la lista", le dijo Cadavid a Petro en X, esta mañana de sábado, 1 de agosto.