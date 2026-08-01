¿Qué viene para las investigaciones judiciales de Ricardo Roa?

El saliente presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, enfrenta una mala racha judicial. En las últimas horas trascendió que buscaría un acuerdo con la Fiscalía en medio de las investigaciones por la compra y remodelación de su apartamento en Bogotá y la financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro en 2022. Pero no solo eso.

“Los resultados de Ecopetrol en el semestre no fueron excelentes, sino extraordinarios”: Ricardo Roa, en su despedida

SEMANA conoció que uno de sus objetivos sería frenar posibles investigaciones a su círculo más cercano, entre ellos su pareja, Julián Caicedo. A esto se suma la petición de la Misión Colombia Transparente de incluirlo en la Lista Ofac de Estados Unidos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a los directivos de la campaña de Petro por 5.500 millones de pesos, de los cuales Roa tendrá que pagar más de 1.000 millones porque fue su gerente.