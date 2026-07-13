El fuerte reclamo de Hernán Cadavid a la defensora Iris Marín por grafitis de contenido “simbólico” frente a la entidad

El senador electo del Centro Democrático, Hernán Cadavid, le reclamó fuerte a la defensora del Pueblo, Iris Marín, tras una publicación en sus redes sociales, donde justificó la presencia de murales de ‘Las cuchas tienen razón’ en la entrada de la entidad en Bogotá.

Hernán Cadavid recordó que “nadie conoce una ley importante” de autoría de Iván Cepeda pese a sus 13 años en el Congreso

“En los últimos días me han preguntado ¿por qué hay murales de ‘Las cuchas tienen razón’ en la entrada de la Defensoría del Pueblo", escribió la defensora, al tiempo que justificó que esa frase “es una expresión que apoya a las madres buscadoras de sus hijos que fueron desaparecidos”.

“La frase es un símbolo. Las cuchas tienen razón: sus hijos eran inocentes. Las cuchas tienen razón: aunque no lo fueran la desaparición forzada está absolutamente prohibida por nuestra constitución y por principios mínimos de humanidad. Las cuchas tienen razón: tenemos la obligación de buscar a sus hijos. Por eso la Defensoría del Pueblo reivindica que las cuchas tienen razón”, sentenció Marín en su mensaje.

La publicación generó reacciones desde diferentes sectores. Uno de los primeros en responder al trino de Marín fue el senador electo Hernán Cadavid, quien la cuestionó por su falta de “parcialidad”.

“Me da mucha pena con usted, Dra. Iris Marín, pero cuando fue al Congreso a buscar votos para su elección no propuso llenar las sedes de la Defensoría del Pueblo de grafitis de contenido “simbólico”. Su parcialidad desmonta la garantía de neutralidad de la institución“, señalo Cadavid.

El congresista le recordó que esa frase es utilizada por sectores políticos y que ella, como defensora del pueblo, puede apoyar las madres buscadoras de muchas otras formas, “pero no llenando de grafitis las instituciones públicas que deben guardar neutralidad”.

“Dra. Iris Marín, el art 209 de la Constitución Nacional, que usted conoce, le indica que la Defensoría del Pueblo debe actuar con imparcialidad y neutralidad institucional. Usted está adhiriendo a la entidad a una narrativa política e ideológica incompatible con el propósito para el que la elegimos”.

Ante esto, el senador electo le pidió a la funcionaria que “sea garantía para todos, como ordena la Constitución” y le reiteró que “está equivocada” porque las instituciones no pueden llenar sus recintos de grafitis de contenido político porque son “un símbolo”.