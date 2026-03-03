Política

Hernán Cadavid advierte las consecuencias de un posible gobierno del Pacto Histórico: “Se tomarían las cortes, la Fiscalía”

El congresista del Centro Democrático, que aspira a reelegirse el próximo 8 de marzo, encendió las alarmas por una eventual continuidad en el poder del Pacto Histórico.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 6:35 p. m.
Hernán Cadavid Márquez
Hernán Cadavid Márquez Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El representante a la Cámara y candidato al Senado por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, vaticinó en SEMANA cómo actuaría un eventual gobierno de Iván Cepeda con las mayorías del Pacto Histórico en el Congreso.

Manifestó que, hasta el momento, la única iniciativa que estaría promoviendo Cepeda involucra al dirigente de su partido político, el expresidente Álvaro Uribe: “Ya hemos visto que la única propuesta que le ofrece Iván Cepeda al país es perseguir y hablar de Uribe, decir que va a derrotar a Uribe”.

El congresista Hernán Cadavid propone eliminar la reposición de votos y le envía pulla a Iván Cepeda

Para Cadavid, una nueva administración de la izquierda podría llevarse por delante la estabilidad del Estado: “Se tomarían las cortes, la Fiscalía, todos los entes de control y judiciales empezarían a correr un gran riesgo”.

La oposición, según su criterio, sufría durante el gobierno: “Es la profundización del modelo destructivo, desacertado y equivocado que tenemos actualmente. Yo no podría anticiparme a nada distinto a que tendremos un gobierno persiguiendo a la posición ferozmente”.

