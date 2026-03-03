Hernán Cadavid advierte las consecuencias de un posible gobierno del Pacto Histórico: “Se tomarían las cortes, la Fiscalía”

El representante a la Cámara y candidato al Senado por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, vaticinó en SEMANA cómo actuaría un eventual gobierno de Iván Cepeda con las mayorías del Pacto Histórico en el Congreso.

Manifestó que, hasta el momento, la única iniciativa que estaría promoviendo Cepeda involucra al dirigente de su partido político, el expresidente Álvaro Uribe: “Ya hemos visto que la única propuesta que le ofrece Iván Cepeda al país es perseguir y hablar de Uribe, decir que va a derrotar a Uribe”.

El congresista Hernán Cadavid propone eliminar la reposición de votos y le envía pulla a Iván Cepeda

Para Cadavid, una nueva administración de la izquierda podría llevarse por delante la estabilidad del Estado: “Se tomarían las cortes, la Fiscalía, todos los entes de control y judiciales empezarían a correr un gran riesgo”.

La oposición, según su criterio, sufría durante el gobierno: “Es la profundización del modelo destructivo, desacertado y equivocado que tenemos actualmente. Yo no podría anticiparme a nada distinto a que tendremos un gobierno persiguiendo a la posición ferozmente”.

El congresista confía en que, gracias al papel que su partido ha desempeñado en los últimos años, logre las mayorías en el Legislativo: “Yo estoy convencido que podemos lograr ser el partido más votado en este país. Tenemos toda la confianza en el registrador Nacional, Hernán Penagos, y en la institucionalidad de la Registraduría. Si estas elecciones son transparentes desde la institucionalidad, el Centro Democrático tiene todas las posibilidades de ser el partido más votado. Hemos estado en la oposición de principio a fin”.

Una de las propuestas que tiene sobre la mesa es eliminar la reposición de votos en las consultas interpartidistas, motivado con la situación que hoy vive el país: “Se ha convertido en un incentivo perverso, contrario al deber ser. Hay candidaturas, como la de Iván Cepeda o Petro, en anteriores ocasiones, que han abusado del instrumento de reposición de votos y han ido estructurando una escalera financiera que les permite visibilidad, debates y que los colombianos les paguemos la campaña. Eso es un modelo perverso. Cosa distinta son las campañas presidenciales”.