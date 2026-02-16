El congresista Hernán Cadavid propone eliminar la reposición de votos y le envía pulla a Iván Cepeda

El congresista y candidato al Senado, Hernán Cadavid, anunció que presentará un proyecto de reforma electoral ante el Congreso de la República con el objetivo de eliminar la reposición de votos en las consultas internas e interpartidistas, un mecanismo mediante el cual el Estado reembolsa parte de los gastos de campaña según los resultados obtenidos en las urnas.
Cadavid aseguró que su iniciativa busca frenar lo que considera un uso indebido de este instrumento y evitar que recursos públicos sigan financiando procesos políticos preliminares.
Según explicó, no es aceptable que los ciudadanos terminen asumiendo los costos de aspiraciones electorales que, en muchos casos, no llegan a instancias definitivas.
El congresista también cuestionó el caso del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, a quien señaló de haber intentado acceder a este beneficio tras participar en más de una consulta, lo que, en su criterio, contraviene las reglas vigentes.
Afirmó que, de mantenerse el sistema actual, un candidato podría recibir reposición de votos en varias etapas del mismo proceso electoral.
De acuerdo con Cadavid, la reforma pretende introducir límites claros y eliminar este reconocimiento económico en las consultas, con el argumento de reducir cargas al erario y corregir distorsiones en la competencia política. El proyecto será radicado en la próxima legislatura.